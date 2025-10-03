Record per il Lille: è il primo club francese a battere la Roma all’Olimpico

Il Lille batte la Roma all'Olimpico ed è record

Nella giornata di ieri si è svolto il secondo turno dell'Europa League. In rappresentanza della Serie A ci sono la Roma ed il Bologna, qualificatosi grazie alla vittoria della scorsa edizione della Coppa Italia. I rossoblù hanno ospitato il Friburgo contro cui, dopo l'iniziale vantaggio firmato Riccardo Orsolini, hanno pareggiato 1-1 a seguito del rigore realizzato da Adamu. La Roma, che nella prima giornata ha vinto 0-2 a Nizza, ha affrontato presso lo Stadio Olimpico il Lille, altra squadra della Ligue 1. Il club transalpino in cui gioca l'ex Milan Olivier Giroud ha vinto 0-1 grazie alla rete segnata al minuto 6 dall'islandese Hakon Arnar Haraldsson. Nella ripresa, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha avuto l'occasione di pareggiare dagli 11 metri ma l'ha sprecata: due volte con Dovbyk, dopo la ripetizione del primo tiro e, a causa di un'altra ribattuta del rigore, Soulè ha sbagliato il terzo.