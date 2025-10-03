La partita di Europa League tra Roma e Lille resterà nei ricordi dei tifosi non solo per la questione dei rigori ma anche per un record francese. Il club allenato da Bruno Genesio diventa il primo proveniente dalla Francia a sconfiggere i giallorossi presso lo Stadio Olimpico. Per la Lupa, invece, si tratta della terza partita persa nella sua storia contro una compagine transalpina.
Record per il Lille: è il primo club francese a battere la Roma all’Olimpico
Nella giornata di ieri si è svolto il secondo turno dell'Europa League. In rappresentanza della Serie A ci sono la Roma ed il Bologna, qualificatosi grazie alla vittoria della scorsa edizione della Coppa Italia. I rossoblù hanno ospitato il Friburgo contro cui, dopo l'iniziale vantaggio firmato Riccardo Orsolini, hanno pareggiato 1-1 a seguito del rigore realizzato da Adamu. La Roma, che nella prima giornata ha vinto 0-2 a Nizza, ha affrontato presso lo Stadio Olimpico il Lille, altra squadra della Ligue 1. Il club transalpino in cui gioca l'ex Milan Olivier Giroud ha vinto 0-1 grazie alla rete segnata al minuto 6 dall'islandese Hakon Arnar Haraldsson. Nella ripresa, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha avuto l'occasione di pareggiare dagli 11 metri ma l'ha sprecata: due volte con Dovbyk, dopo la ripetizione del primo tiro e, a causa di un'altra ribattuta del rigore, Soulè ha sbagliato il terzo.
Con questa vittoria, il Lille resta a punteggio pieno nella classifica della seconda competizione europea ed entra anche nella storia. I Douges, infatti, sono diventati la prima squadra transalpina ad aver battuto la Roma all'Olimpico. I giallorossi, invece, hanno perso contro un club francese per la terza volta nella sua storia. La prima risale ad un match della Coppa Intertoto 1978/1979, quando il Saint-Étienne ha vinto 1-0 grazie al gol di Revelli. La seconda è avvenuta nella gara d'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2016/2017 contro l'Olympique Lione, che ha vinto 4-2 grazie alle reti di Diakhaby, Tolisso, Fekir e Lacazette.
