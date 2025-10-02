Riquelme elogia Paredes e Cavani: “Sono due giocatori molto importanti”

Con le sue parole, il numero uno del club di Buenos Aires ha elogiato i suoi calciatori, ma non ha accennato alle condizioni di saluto del tecnico Russo

Jacopo del Monaco 2 ottobre - 11:32

Nel corso di una recente intervista, il presidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme ha parlato di Leandro Paredes ed Edinson Cavani. Con le sue parole, l'ex trequartista ha voluto sostenere ed elogiare entrambi. L'argentino, però, non ha parlato invece delle condizioni di salute del tecnico Miguel Ángel Russo, argomento che preoccupa i tifosi del Boca.

Le parole al miele di Riquelme per Paredes e Cavani — Nel corso dell'intervista di ieri rilasciata ad El Canal de Boca, Riquelme ha analizzato la situazione attuale della sua squadra. Successivamente, l'ex trequartista di club come Barcellona e Villarreal ha voluto elogiare i suoi due calciatori che hanno anche un passato in Serie A. Tuttavia, nel corso dell'intervista Riquelme non ha parlato né del tecnico degli Xeneizes Russo, le cui condizioni di salute preoccupano i tifosi, né del lavoro che stanno svolgendo Claudio Úbeda e Juvenal Rodríguez, i due assistenti dell'allenatore.

Riquelme ha esordito parlando del Mondiale per Club, dal quale il Boca Juniors è stato eliminato ai gironi: "Quel torneo ha fatto molto bene al gruppo, visto che contro il Benfica ed il Bayern Monaco hanno giocato due ottime partite. Sembravano molto emozionati. Russo ha avuto molto a che fare con tutto questo, è un genio e gestisce le cose in maniera straordinaria".

In seguito, ha parlato di Paredes: "Il suo arrivo ha rinforzato tutto. Sembravano felici ed uniti, oggi hanno fatto un doppio allenamento e credo che ora si siano riuniti per mangiare un barbecue. Sono molto emozionati per la partita di domenica. Speriamo di vincere. Paredes è tornato a casa e si gode ogni giorno. Si è ambientato molto velocemente nel gruppo e ciò aiuta molto. Ha anche dato alla squadra un modo di giocare che mi piace molto".

Poi ha parlato dell'ex attaccante di Napoli e Psg: "Cavani è Cavani. È un giocatore molto importante e tifosi del Boca possiamo dire che ha giocato per noi. Sembra molto felice ogni giorno. Non vede l'ora di tornare presto in campo. Ha fatto una partita impressionante contro il Banfield e ha giocato molto bene contro Central ed Aldosivi. Stava lottando con un po' di fastidio. Vedremo se domenica ci sarà o meno".