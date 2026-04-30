Allan Saint-Maximin è finalmente tornato nel calcio che conta. Il calciatore francese aveva fatto perdere le sue tracce in questi anni. Dopo aver attirato l'attenzione col Nizza di Balotelli, il talento di origine guadalupense aveva avuto successo al Newcastle, con cui ha giocato 4 stagioni. Nel 2023-24 l'inizio del carosello esotico. In primis è stato l'Al-Ahli a puntare sui dribbling dell'ala francese, ma il suo periodo arabo è durato molto poco. Un solo anno con la squadra bicampione della Champions League asiatica ed ecco che Allan Saint-Maximin si stufa dei soldi e torna a giocare competizioni europee con il Fenerabahçe.

ISTANBUL, TURCHIA - 23 GENNAIO: Allan Saint-Maximin del Fenerbahce e Jordan Veretout dell'Olympique Lyonnais interagiscono al termine della settima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2024/25 tra Fenerbahce SK e Olympique Lyonnais, disputata il 23 gennaio 2025 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Prestito annuale e tante polemiche attorno a lui, dall'esclusione per essere in "sovrappeso" all'accusa verso i medici di trattare i giocatori con sostanze dopanti. Poi, il trasferimento all'America in Messico dove l'esperienza dura solo metà stagione per le discriminazioni razziali subite dai figli. Da gennaio ha rimesso piede stabilmente in Francia, al Lens. Con i giallorossi ha provato a lottare per il campionato ma probabilmente, ci si dovrà "accontentare" di un piazzamento in Champions League. Nel frattempo, il calciatore sta contribuendo alla leggendaria cavalcata del Lens con 2 reti e 3 assist in 8 partite (7 da subentrante).

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Allan Saint-Maximin e la difficoltà di giocare in Messico

Nella conferenza stampa che ha preceduto Nizza-Lens, l'ala francese ha parlato apertamente della sua passata esperienza messicana. Saint-Maximin si è così espresso sulla differenza fra la Liga MX e la Ligue 1: "Avendo giocato all'estero, si pensa spesso che l'Europa sia l'unica opzione, o che il livello di gioco in Europa sia più alto. Tuttavia, ciò non vuol dire che non si lavori sodo o che non si corra o che manchi l'intensità".

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Inoltre, il giocatore del Lens ha riservato qualche parole alle condizioni ambientali a cui era sottoposto in Messico: "Era molto difficile giocare lì per via dell'altitudine, non avevo mai giocato ad un'altitudine così elevata. Vedevo il sangue uscire dal naso di alcuni miei compagni durante gli allenamenti o alcuni si fermavano perchè non respiravano. Non ho mai visto nulla del genere".

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