L'Al-Ahli conquista ancora una volta la Champions League Asiatica. La partita è stata combattuta fino ai tempi supplementari contro i Giapponesi del Machida Zelvia. Davanti al proprio pubblico, al King Adbullah Sport City di Gedda, la squadra si è imposta per 1-0 nonostante l'inferiorità numerica.

A decidere il match è stato Al-Buraikan nel primo tempo supplementare. Un'azione che parte da un cross in mezzo di Mahrez. Proprio quest'ultimo è stato protagonista non solo sul rettangolo verde, ma anche fuori. Il calciatore algerino, ha sorpreso tutti i suoi compagni di squadra con un regalo di lusso.

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JEDDAH, ARABIA SAUDITA - APRIL3 25: Riyad Mahrez dell'Al Ahli mentre corre con il pallone durante la finale di AFC Champions League Elite nel match tra Al Ahli e FC Machida Zelvia al King Abdullah Sports City il 25 Aprile, 2026 in Jeddah, Arabia Saudita. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Mahrez: l'uomo in più dentro e fuori dal campo

La partita di sabato ha dimostrato ancora una volta l'importanza dell'ex Manchester City per la squadra asiatica. Oltre ad aver lasciato il segno nella finale,. L'esterno destro ha infatti scelto di festeggiare questo grande traguardo,

Il suo nome ha fatto ancora più rumore per questa fantasiosa scelta. Non un semplice gesto simbolico, ma un modo concreto per ringraziare il gruppo del percorso svolto. Per l'Ah-Ahli si tratta del secondo successo consecutivo nella massima competizione asiatica.

Il regalo, però, non è stato solo costoso, ma anche anche pensato nei minimi dettagli. Ogni orologio è stato personalizzato con il nome del calciatore e con l'incisione del trofeo appena conquistato.

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La cifra folle spesa dal calciatore

, uno per ciascun giocatore della rosa,euro per ogni singolo orologio. Il totale ha così toccato una cifra vicino ai, praticamente mezzo milione di euro.

Secondo quanto emerso, l'ex Leicester avrebbe scelto personalmente anche i modelli da regalare, assicurandosi che ogni dono avesse un valore particolare e speciale. Un gesto che racconta l'umanità dell'algerino e il ruolo fondamentale che ricopre all'interno dello spogliatoio.

La cifra sborsata da Mahrez ha quasi messo in imbarazzo altri due componenti della squadra: Mendy e Demiral. Questi ultimi hanno deciso di partecipare all'iniziativa contribuendo economicamente. I tre calciatori hanno così suddiviso la cifra finale in parti uguali. Alla fine dei conti hanno speso circa 165.000 euro ciascuno per rendere ancora più intrigante la vittoria della Champions League Asiatica.

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