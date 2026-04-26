Forse i soldi nel calcio fanno davvero la felicità. O almeno, così sembrerebbe nella parte orientale del mondo. Per il secondo anno consecutivo infatti, a dominare la coppa continentale di prima fascia è stata una squadra saudita in territorio saudita. I club della ricchissima nazione sono ormai delle corazzate a tutti gli effetti con gli esosi acquisiti compiuti nelle varie finestre di calciomercato. Mentre si aspetta il probabile trionfo dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nell'Europa League asiatica, l'Al-Ahli ha compiuto una storica conquista dell'AFC Champions League.

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 25 APRILE: Franck Kessie dell'Al Ahli festeggia dopo che il compagno di squadra Feras Al-Brikan (non in foto) segna il primo gol della sua squadra durante la finale Elite della AFC Champions League tra Al Ahli e FC Machida Zelvia al King Abdullah Sports City il 25 aprile 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Non c'è da stupirsi, in quanto la squadra presenta delle individualità molto forti, tanto da poter dire la sua anche in una competizione europea. Tra i pali c'è l'ex campione d'Europa col Chelsea, Edouard Mendy. La coppia difensiva è composta dalle vecchie conoscenze italiane Merih Demiral (Sassuolo, Juventus e Atalanta) e Roger Ibanez (Atalanta e Roma). Anche nel centrocampo ci sono dei richiami alla Serie A, prodotti dalla presenza di Franck Kessié, in odore di ritorno in Europa. La linea offensiva non è da meno con il talento eterno di Riyad Mahrez, l'enorme potenziale (sprecato?) del 22enne Enzo Millot, la rapidità di Wenderson Galeno e la prolificità assoluta di Ivan Toney (capocannoniere con 27 reti in Saudi Pro League).

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Il secondo titolo consecutivo dell'Al-Ahli

La squadra allenata dal tedesco Matthias Jaissle (giovane tecnico della scuola Red Bull e vincitore di 2 titoli con il RB Salisburgo) ha così conquistato la seconda Champions League asiatica di fila. Se nella Saudi Pro League il piatto piange con 0 titoli conquistati negli ultimi anni, nella competizione continentale non ci sono paragoni. L'anno scorso il protagonista della cavalcata fu Roberto Firmino (ora all'Al-Sadd di Roberto Mancini) e la finale fu vinta 2-0 grazie alle reti di Galeno e Kessié contro il Kawasaki Frontale.

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In quest'annata, la squadra di Jaissle ha bissato il successo sconfiggendo il Machida Z (giapponesi di Tokyo) ai supplementari. Nonostante un dominio evidenziato dai 2.11 xG prodotti a fronte di 0.74 xG, la squadra saudita ha sbloccato il risultato solo al 96' grazie a Al-Buraikan su assist dell'ivoriano Kessié (premiato come miglior giocatore del torneo). Con il trofeo conquistato, l'Al-Ahli è la prima squadra a portarsi a casa due Champions asiatiche di fila dai tempi dell'Al-Itthiad nel 2005.

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