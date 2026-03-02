Il "miracolo" andaluso è compiuto, ma sembra essere solo il primo capitolo di una risalita che punta a riportare il San Fernando nel calcio professionista

Samuele Dello Monaco 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:47)

Il mondo del calcio è abituato alle favole romantiche, ma quella del San Fernando sta assumendo i contorni di un'autentica epopea sportiva, al pari con il percorso intrapreso Wrexham in Inghilterra. Nelle ultime ore, il club ha centrato una promozione storica, meritandosi a pieno titolo il soprannome di "schiacciasassi". Sotto la sapiente guida dirigenziale di figure del calibro di Monchi e Sergio Ramos, la squadra andalusa ha compiuto un'impresa ai limiti dell'inverosimile: vincere tutte le partite del proprio campionato, polverizzando ogni record della categoria.

Numeri da capogiro e un San Fernando ambizioso — Già qualche settimana fa, i media sportivi avevano acceso i riflettori su questa affascinante realtà, evidenziando come il club stesse puntando a scrivere la storia con numeri da capogiro. 100 gol fatti, 3 soli subiti e una promozione ottenuta con sei giornate d'anticipo. Le premesse sono state ampiamente rispettate e superate. L'ingresso in società dell'ex direttore sportivo del Siviglia, universalmente noto per le sue doti di scouting e programmazione sportiva, ha trasformato una squadra di lega minore in una corazzata imbattibile. Che ha ottenuto la promozione senza lasciare punti a nessuno.

I segreti di un dominio assoluto — Quella del San Fernando non è stata semplicemente una marcia trionfale verso la categoria superiore, ma un dominio tecnico e tattico assoluto. Mantenere una percentuale di vittorie totale è un traguardo rarissimo nel calcio moderno. I pilastri di questo successo senza precedenti possono essere riassunti in tre punti chiave. La retroguardia andalusa ha concesso pochissimo agli avversari, chiudendo il campionato con la miglior difesa assoluta e una lunghissima serie di clean sheet. Grazie alla rete di contatti di Monchi, il club ha potuto attrarre talenti locali di altissimo livello e giovani promesse, garantendosi un tasso tecnico insostenibile per i rivali. Pur militando in categorie inferiori, la società ha adottato fin dal primo giorno metodologie di allenamento, analisi dei dati e strutture da club d'élite.

L'entusiasmo attorno all'Estadio Iberoamericanoora è alle stelle. I tifosi sognano già i prossimi traguardi, ben consapevoli che la solidità economica e le ambizioni della dirigenza non si fermeranno certo qui. Il "miracolo" andaluso è compiuto, ma sembra essere solo il primo capitolo di una risalita che punta a riportare il San Fernando nel calcio professionista.