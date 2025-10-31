L'ex Benfica non è mai riuscito ad incidere in questa annata e ora il Santos rischia una clamorosa retrocessione finendo al centro della critica, soprattutto per la somma spesa per strapparlo ai portoghesi.

Mattia Celio Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 15:02)

Il Santos non sta certo vivendo una stagione entusiasmante: 16° posto con appena 32 punti e in piena lotta per la salvezza. Non era certo quello che si aspettavano i tifosi dei Peixe. Una nota negativa di questo deludente andamento é stata certamente Neymar. Tornato a casa dopo più di 10 anni, l'erede di Pelè si è dimostrato un lontano parente del fenomeno del 2011. Ma non è l'unico. Oltre al brasiliano, al centro delle critiche è finito anche Benjamin Rollheiser.

Santos, Rollheiser choc: troppi errori per un giocatore preso per 11 milioni — Dopo un periodo poco brillante al Benfica, Benjamín Rollheiserè stato ingaggiato dal Santos per 11 milioni di euro, tuttavia l'argentino non ha ancora dimostrato di valere quella somma, secondo la stampa brasiliana. Nelle 31 partite disputate in stagione, di cui 27 da titolare, il classe 2000 ha realizzato appena due gol e fornito solo un paio di assist. Troppo poco per quanto i tifosi si aspettevano.

In un totale di 2290 minuti in campo, l'ex Aquila non è stato ancora convincente: il primo gol risale a una partita contro il CRB, 1-1, il 1° maggio, che ha sancito l'eliminazione della squadra dalla Coppa del Brasile, il secondo è stato due settimane fa, contro il Corinthians, su rigore, nel 3-1 per i bianconeri. Numeri tanto pietosi da finire anche sotto gli occhi della stampa brasiliana.

"Vale gli 11 milioni di euro? Rollheiser ha bisogno di otto partite in media per partecipare a un gol del Santos", si legge in un articolo di O Globo. Oppure: "La mancata partecipazione ai gol del grande simbolo della creazione dell'attacco del Santos si riflette sulla produzione della squadra in generale. Il Santos ha solo 30 gol in 29 partite e ha la 14esima migliore prestazione offensiva tra le 20 squadre della Serie A". Commenti che riflettono lo scarso andamento sia dell'argentino che dell'intera squadra.

Il Santos scenderà in campo domani alle 20 ora italiana contro il Fortaleza in una sfida delicatissima per la permanenza nella massima serie. I bianconeri sono avanti di 5 punti rispetto agli avversari, per cui diventa importante non commettere un passo falso che potrebbe rivelarsi fatale.