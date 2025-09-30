Scozia, sorpresa tra i convocati: Craig Gordon torna in nazionale a 42 anni

Dopo sette mesi il portiere 42 enne torna a vestire la maglia della Scozia. La squadra di Clarke sarà impegnata contro Grecia e Bielorussia. Entrambe le sfide in casa.

Mattia Celio Redattore 30 settembre - 17:29

L'allenatore Steve Clarke punta al massimo dei punti dalla prossima doppia sfida casalinga della Scozia contro Grecia e Bielorussia. Per sfruttare il promettente inizio della campagna di qualificazione al Mondiale, l'allenatore dei Tartan ha deciso di convocare anche Craig Gordon, nonostante i suoi 42 anni. Il portiere degli Hearts torna così in Nazionale dopo sette mesi.

Scozia, Gordon torna tra i convocati per le sfide contro Grecia e Bielorussia — La Scozia riprende il suo cammino verso il Mondiale. Dopo le prime due giornate, la squadra di Clarke ha quattro punti dopo aver aperto con un pareggio per 0-0 in Danimarca e una vittoria per 2-0 sulla Bielorussia in Ungheria. Prossime sfide contro Grecia il 9 ottobre e la partita di ritorno contro i bielorussi il 12 ottobre. Due partite dove il tecnico scozzese vuole fare punteggio pieno e sperare in un passo falso dei danesi.

In vista delle due sfide, Clarke ha chiamato tra i convocati Craig Gordon nonostante non giochi dall'inizio di maggio e non sia ancora sceso in campo con gli Hearts in questa stagione. Il 42enne, infatti, ha giocato l'ultima volta il 3 maggio e ha saltato le amichevoli di giugno e le prime qualificazioni alla Coppa del Mondo a causa di un'ernia del disco al collo. Ultima presenza in nazionale lo scorso 23 marzo, guarda caso, proprio contro la Grecia.

L'ex portiere del St. Johnstone Clark ha recentemente perso il suo posto nella squadra degli Hearts a favore della nuovo acquisto, il tedesco Alexander Schwolow. Nonostante ciò, sarà dunque lui ad unirsi ad Angus Gunn e Liam Kelly. Il primo deve ancora fare il suo debutto con il Nottingham Forrest, mentre il secondo ha giocato solo una volta per i Rangers in questa stagione, contro l'Alloa.

Classifica Gruppo C — Danimarca 4 punti

Scozia 4

Grecia 3

Bielorussia 0