Wayne Rooney all’attacco: “Il Manchester United si è venduto l’anima”

Silvia Cannas Simontacchi 30 settembre - 17:14

"Non riconosco più la mia squadra", questo è il verdetto di Wayne Rooney sulla stagione appena iniziata del Manchester United. Se è noto che l'ex bandiera dei Red Devils non si faccia alcun problema a esprimere opinioni tranchant, bisogna anche riconoscere quanto questo giudizio sia sofferto. Se nell'edizione passata del podcast prodotto dalla BBC, The Wayne Rooney Show, l'ex Wonder Boy aveva dichiarato che lo United sembrava "essersi rotto", nell'ultima puntata, visibilmente costernato, ha affermato di andare addirittura a vedere le partite aspettandosi che i suoi perdano.

Rooney: "Lo United ha perso la sua anima, non credo che Amorim potrà cambiare le cose" Con tredici stagioni "in red" alle spalle e numerosi titoli vinti, se Rooney sostiene che lo United non è più il club che conosceva, il suo non può essere un parere come un altro: "Allenatore, giocatori, non so cosa ci sia che non va. Ma bisognerebbe fare tutto quello che serve per il bene del club", spiega l'ex attaccante. La sconfitta per 3-1 subita domenica a Brentford, del resto, parla chiaro: in 33 partite finora disputate, la squadra di Ruben Amorim è riuscita a portarsi a casa solo 34 punti. E se le fonti ufficiali continuano a sostenere l'allenatore portoghese, Rooney non è dello stesso avviso: "Non vedo nulla che mi dia fiducia, credo che vadano fatti grandi cambiamenti".

Intanto, il Manchester United è scivolato al 14° posto, senza aver mai vinto neanche due partite di fila. E se Rooney ha espresso un giudizio piuttosto netto su Amorim, non ha risparmiato nemmeno i giocatori, che, secondo lui, "Non si meritano di vestire la maglia dei Red Devils". Insomma, l'ex calciatore vorrebbe che il club operasse dei cambiamenti radicali, e che la squadra trovasse il nuovo motore di cui ha bisogno. Un intervento, il suo, che farà sicuramente discutere, ma che troverà anche l'appoggio dei tanti tifosi che, come lui, sono preoccupati che il Manchester United possa crollare da un momento all'altro.