Segno anch’io: Giuliano Simeone e il primo gol nel calcio professionistico…

Il 19enne attaccante, in prestito dall’Atletico Madrid, ha segnato per il Saragozza contro il Lugo nel quarto turno della Segunda División spagnola

L’attaccante, il più piccolo dei tre Simeone, è andato in rete per il Saragozza contro il Lugo, nel quarto turno della Segunda División spagnola. Il ragazzo ha siglato l’1-0, capitalizzando una serie di rimbalzi, nel recupero del primo tempo, davanti alle oltre 20mila persone dell’Estadio de La Romareda. In ogni caso, la gara è finita male per i Maños. Sì, perché gli ospiti hanno pareggiato con Chris Ramos e lo stesso calciatore ha poi segnato il 2-1 per i galiziani al minuto 97.