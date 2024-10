Incredibile storia quella di Vinicius Tobias: il 20enne terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk si è tatuato il nome della futura figlia, Maitê, ma ha scoperto di non essere il padre biologico tramite il test del Dna

Sergio Pace Redattore 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 12:17)

Per l'eccitazione è arrivato anche a farsi tatuare il nome della futura figlia. Ma poi l'amara scoperta tramite il test del Dna. Un vero e proprio incubo quello vissuto da Vinicius Tobias, 20enne terzino destro brasiliano ex Real Madrid in forza allo Shakhtar Donetsk. .

Il classe 2004, originario di San Paolo, si è fatto tatuare il nome della figlioletta Maitê, ancora nel grembo materno. Troppo euforico Vinicius, che ha accolto la stupenda notizia compiendo un gesto d'amore verso la creatura in procinto di nascere.

Ma la bella storia è finita per trasformarsi in un vero incubo. Il gossip è impazzato e l'ormai ex compagna di Vinicius, Ingrid Lima, famosa influencer in Brasile, ha raccontato tutto quanto tramite i social. Ma cosa è successo? Beh, in realtà Vinicius non è il padre biologico della creatura. Il test del Dna ha parlato chiaro...

Vinicius Tobias, terzino dello Shakhtar Donetsk (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Quel test del Dna... — A un mese dal parto Vinicius Tobias ha scoperto tutto. Il terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk si è reso conto di non essere il padre della futura figlia, la piccola Maitê. Il calciatore ha dunque scoperto l'amara verità tramite un test del Dna. La stessa Ingrid, tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram, ha spiegato come sono andate realmente le cose. La coppia da tempo attraversava un periodo non del tutto felice.

Entrambi avevano deciso di prendere strade diverse, per poi tentare nuovamente una riappacificazione. Ma in quel lasso di tempo Vinicius Tobias e Ingrid hanno avuto relazioni con altre persone, come ha spiegato la ex compagna.

"Come tutti già sanno Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite, poi è arrivata Maitê. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius".

Ingrid ha dunque omesso il nome del vero padre della piccola Maitê e confermato i "tradimenti" di entrambi. Da una relazione extra-coniugale Ingrid è rimasta incinta. Un duro colpo per Vinicius Tobias che non vedeva l'ora di accogliere la figlioletta con tutto l'amore del mondo. Arrivando perfino a incidere il suo nome sulla propria pelle. La vicenda ha fatto il giro dei social e il calciatore è stato anche costretto a chiudere i commenti pubblici sui propri profili dopo aver ricevuto diversi insulti e pesanti sfottò.

La Lima ha chiesto che il suo ex venga lasciato in pace: "Lasciatelo stare. È stato su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maitê fino alla fine dell'esame. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio, sperando che possa continuare la sua vita in pace".