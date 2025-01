Solo 19 vittorie in 55 partite: Gerrard lascia l’Al-Ettifaq dopo un anno e mezzo

Risultati poco positivi ed un dodicesimo posto amaro: Gerrard lascia l'Al-Ettifaq.

Lorenzo Maria Napolitano 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 13:47)

Steven Gerrard, nella sua nuova veste da allenatore, non sta trovando la stessa fortuna e continuità che lo hanno accompagnato quando indossava gli scarpini e correva su un campo da calcio. O almeno, tenendo conto dei buoni risultati raggiunti con i Rangers, le ultime esperienze non gli hanno portato grosse soddisfazioni. Dall'Aston Villa è stato sollevato dall'incarico dopo appena un anno, nel 2022, e dopo essere stato fermo per un po' s'è messo al timone dell'Al-Ettifaq, squadra della Saudi Pro-League. Anche stavolta, però, la parentesi non è stata positiva e dopo soli 18 mesi con il club saudita ha lasciato la panchina.

La decisione di Gerrard — L'ex leggenda del Liverpool e del calcio inglese ha detto: "Voglio esprimere la mia gratitudine al club, ai giocatori, ai tifosi e a tutte le persone coinvolte per l'opportunità e il sostegno durante il mio tempo qui, in particolare il presidente, il signor Samer, il CEO, il signor Hamad e il capo del comitato calcistico, il signor Hatim. Il centrocampista, poi, ha affermato: “Esprimo la mia gratitudine per il signor Samer e il signor Hatim fin dal primo giorno in cui sono stato accolto calorosamente e ho apprezzato la possibilità di lavorare in un nuovo paese con una cultura diversa. Quindi nel complesso ho imparato molto ed è stata un'esperienza positiva personalmente e anche per la mia famiglia.

Come il tecnico ha scritto, però, non sempre le belle esperienze vanno di pari passi con i risultati in campo, di fatti: "Il calcio è imprevedibile, le cose non vanno sempre come vogliamo. Tuttavia, me ne vado con grande rispetto per il club e il paese. Non ho dubbi che il lavoro svolto porterà successo in futuro e auguro alla squadra il meglio per il resto della stagione".

Anche il presidente del club, Same Al Misehal, ha voluto spendere qualche parola sulla fine del rapporto con Steven Gerrard: "Prima di tutto estendiamo la nostra sincera gratitudine a Steven per la sua dedizione e il suo duro lavoro durante il suo tempo con il club. A volte le cose non vanno come previsto, ma le solide fondamenta che ha contribuito a costruire garantiranno un futuro luminoso a lungo termine. Il nostro lavoro adesso continua. Il calcio non si ferma mai tantomeno la nostra ambizione. Confidiamo nei nostri giocatori, personale e tifosi per andare avanti insieme e continueremo a impegnarci per raggiungere i nostri obiettivi".

Gli ultimi risultati dell'Al-Ettifaq — Gerrard non s'è mai contraddistinto per risultati eccezionali con il club saudita, dato che ha vinto soltanto 19 delle 55 partite alla guida della squadra. Questi risultati non hanno mai convinto pienamente i piani alti della società, nonostante le grosse ambizioni e aspettative: il 3 luglio 2023, infatti, l'ex Liverpool ha firmato un contratto valido fino al 2027.

L'Al-Etiffaq ora occupa il dodicesimo posto in campionato. In 17 partite ne ha vinte soltanto 5, pareggiandone 4 e perdendone addirittura 8, per un totale di 19 punti ottenuti. Nelle ultime cinque partite sono, inoltre, state collezionate soltanto due vittorie. Decisive si saranno rivelate, ai fini della decisione, la sconfitta contro l'Al-Ahli per 2-1 e il recente pareggio rimediato contro l'Al Wahda, penultimo nel campionato arabo.