Il figlio dell'ex giocatore di Mallorca e Brest era a capo di una pericolosa organizzazione criminale. Più volte aveva evitato l'arresto ma stavolta si è dovuto arrendere. Con lui in manette altri 80 membri.

Mattia Celio Redattore 13 novembre - 16:49

Colpo dura alla malavita in Spagna. Stando a quanti riportano i quotidiano locali, la polizia ha smantellato una vasta organizzazione di narcotrafficanti mettendo a segno una notevole serie di arresta: ma a fare notizia è anche il fatto che a capo di questa organizzazione c'era Stefan Milojevic, figlio dell'ex giocatore del Brest e del Mallorca Goran Milojevic. Ecco la dinamica della situazione.

Stefan Milojević, figlio dell'ex giocatore Goran, arrestato per organizzazione criminale

Spagna, figlio di un ex giocatore del Mallorca arrestato per droga: era a capo di un'organizzazione criminale — Un gol importante questa volta lo ha segnato.. la polizia. Precisamente in Spagna. Come riporta infatti il quotidiano El Español, le autorità hanno inferto un colpo durissimo ad un'organizzazione criminale che da tempo gestiva un imponente traffico di droga. A capo di questa organizzazione, ed è qui che la notizia ha fatto ancora più scalpore, c'era il figlio dell'ex giocatore del Mallorca e del Brest, Goran Milojevic, ovvero Stefan. Insieme a lui sono finiti in manette altri 80 membri.

Presentato come il più importante trafficante di droga delle Isole Baleari, Stefan Milojevic è nato a Brest nel 1991, pochi mesi prima che suo padre partisse per la Spagna al CD Mérida, poi a Mallorca dove ha trascorso tre anni (1992-1995) e dove è diventato uno dei migliori marcatori nella storia del club. Desideroso di seguire le orme di Goran, Stefan ha giocato nelle giovanili di Mallorca, Serbia e Slovacchia prima di concludere la sua carriera. Si è poi dedicato alle MMA partecipando ad alcuni combattimenti ed infine ad un'altra attività... quella criminale.

Il figlio di Goran ha assunto la guida di un ramo del gruppo di motociclisti, le Tribune Unite, legato all'ultranazionalismo serbo in Bosnia. Grazie a questa fratellanza internazionale coinvolta nel traffico di droga e nella prostituzione, Stefan è diventato in poco tempo il signore della droga dell'isola. Quando le Tribune Unite sono cadute nel 2020, ha approfittato dei suoi legami con la mafia albanese per creare il più grande gruppo criminale di Maiorca, sottolinea il quotidiano El Español. Per molti anni è riuscito a evitare l'arresto, l'ultimo risalente al 2022.

Dopo diverse indagini, alla fine, Stefan si è dovuto arrendere. L'operazione condotta dalla Polizia Nazionale e dalla Guardia Civile ha portato anche al sequestro di 687 chili di cocaina e 2.500 chili di hashish. Secondo le indagini, le Tribune Unite controllavano il traffico di droga nei locali notturni, nelle feste clandestine e nei bordelli della città spagnola ed utilizzavano i profitti per finanziare gruppi di estrema destra radicali e violenti, tra cui organizzazioni neonaziste.