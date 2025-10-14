Spagna, un difensore con la 10: Laporte la indosserà contro la Bulgaria

Una scelta particolare, che però non rappresenta un unicum nella nazionale spagnola

Federico Grimaldi 14 ottobre - 15:27

Strano, ma vero. La Spagnaha un nuovo numero 10: Laporte. Non è uno scherzo. Le furie rosse contro la Bulgaria avranno in campo il difensore del Bilbao con la maglia indossata da giocatori come Yamal e Olmo. Non c'è nessun errore in tutto questo: siccome non possono esserci numeri dall'1 al 23, lo spagnolo ha dovuto ereditare la 10. Ma non è l'unica stranezza di giornata: l'attaccante Jorge de Frutos, indosserà la maglia numero 2 in sostituzione del terzino destro del Real Madrid Carvajal.

Spagna, Laporte con la 10 ma non solo: ecco tutti i casi eccezionali — La Spagna, ormai da anni, è la Nazionale da battere. Le furie rosse, col tempo, sono diventate sempre più imbattibili, grazie al gioco coeso del ct e di alcuni fenomeni in squadra come Yamal. Eppure, qualche stranezza perversa questa compagine da anni. Si, perché qui ci si può stupire per il numero di maglia scelto da Laporte, ma lì no. Semplicemente, perché non è la prima volta che accade un qualcosa di simile. Basti pensare al centrocampista del Barcellona Gavi, che per anni ha vestito e indossato la numero 9, una maglia che solitamente spetta al Bomber. Oppure, ai terzini con la numero 11. Sono molti i casi e ad oggi non finiscono di stupire.

Anche la scelta di Jorge de Frutos di scegliere la numero 2 ha destato qualche perplessità: in un mondo normale, bastava fare un piccolo intercambio tra i due e qualsiasi legge calcistica non sarebbe stata infranta. Ad ogni modo, la Spagna comanda il proprio girone ed è ad un passo da qualificarsi ai prossimi Mondiali. Un'altra vittoria questa sera contro la Bulgaria, darebbe la quasi matematica certezza della partecipazione alla prossima Coppa del Mondo. E - magari - proprio questa sera, potrebbe essere Laporte a siglare il gol decisivo, dando così un nuovo significato alla magia che perversa la maglia numero 10.