Sporting CP, Rui Borges: “Pronti per la finale. Fresneda? Abbiamo molta fiducia in lui”

Lo Sporting elimina il Porto in semifinale della Taça da Liga e si prepara per la finale di sabato contro Benfica o Braga. Rui Borges: "Siamo pronti"

Nancy Gonzalez Ruiz 7 gennaio 2025 (modifica il 8 gennaio 2025 | 00:56)

Con una vittoria per 1-0 sul Porto, lo Sporting ha conquistato la finale della Taça da Liga, grazie alla rete decisiva di Viktor Gyökeres. L’allenatore dei biancoverdi, Rui Borges, al termine della gara ha elogiato l’atteggiamento dei suoi giocatori e la loro capacità di adattarsi, sottolineando la determinazione della squadra nel competere ai massimi livelli.

Una partita equilibrata decisa nella ripresa ST GALLEN, SVIZZERA - 12 DICEMBRE: Rui Borges, allenatore del Vitoria, osserva durante la partita di UEFA Conference League 2024/25 Fase MD5 tra FC St. Gallen 1879 e Vitoria SC al Kybunpark il 12 dicembre 2024 a San Gallo, Svizzera. (Foto di Carsten Harz/Getty Images) In conferenza stampa, Rui Borges ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando l’equilibrio del primo tempo e il miglioramento nella ripresa: "Nei primi cinque minuti siamo partiti bene, poi siamo calati, perdendo alcuni comportamenti difensivi che hanno permesso al Porto di sfruttare spazi tra la nostra linea mediana e quella difensiva. Questo ha creato qualche pericolo, con due tiri verso la nostra porta. Poi abbiamo equilibrato il gioco. Alla fine del primo tempo abbiamo trovato alcune soluzioni e ci siamo avvicinati all'area avversaria. Ma sentivo che ci mancava energia, forse fisica, e questo è quello che ho chiesto all’intervallo. Abbiamo aggiustato alcune cose, e la squadra ha risposto bene".

La seconda metà è stata decisiva: "Siamo entrati molto bene nel secondo tempo, giocando davvero una grande ripresa, soprattutto nei primi 25 minuti. Abbiamo abbassato un po' il ritmo negli ultimi 10-15 minuti, ma è normale. C'era una buona squadra dall'altra parte e anche noi eravamo stanchi. Tuttavia, la squadra non ha mai perso organizzazione, nemmeno con un blocco difensivo più basso. Il Porto non ci ha creato nessun pericolo netto, il comportamento di tutta la squadra è stato fantastico".

Giovani promesse e un infortunio che pesa Rui Borges si è detto orgoglioso delle prestazioni dei giocatori meno esperti come Maxi Araújo schierati dall'inizio: "Sono molto soddisfatto di tutta la squadra. Maxi ha fatto una grande partita, ha un’energia unica che ha trascinato i compagni. Anche Iván (Fresneda ndr), che non ha molti minuti, ha risposto alla grande. Ha capito perfettamente cosa fare in campo, dove chiudere gli spazi e come muoversi. È un giocatore in cui crediamo moltissimo, e sono sicuro che, con più fiducia, diventerà un grande terzino destro".

L’unico aspetto negativo della serata è l’infortunio di Matheus Reis: "Purtroppo perdere Matheus è stata una brutta notizia. Era già reduce da giorni di riposo per un’influenza, ma si sentiva bene e abbiamo deciso di rischiare. Il calcio è così, bisogna adattarsi. Abbiamo vinto anche per lui e per chi non può dare il proprio contributo".

Calma e concentrazione verso la finale Borges ha concluso elogiando l'anima e la determinazione della squadra, già concentrata sulla pp contro Benfica o Braga:

"Cerco di restare calmo, anche perché la fiducia che vedo nei ragazzi si riflette su di me. Non serve gridare troppo; sono loro a trasmettermi sicurezza. Ho chiesto loro di giocare con anima e voglia di competere, e questo è quello che hanno fatto. Ora dobbiamo recuperare le energie per sabato, indipendentemente dall’avversario. La cosa più importante è ciò che possiamo controllare e come possiamo aiutare la nostra squadra".