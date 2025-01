Sporting-Porto 1-0, Vítor Bruno: “Il Porto è nato per vincere, ora testa al campionato”

Vítor Bruno, tecnico del Porto, ha commentato la sconfitta per 1-0 contro lo Sporting nella semifinale della Taça da Liga

Nancy Gonzalez Ruiz 8 gennaio - 00:23

Il tecnico del FC Porto, Vítor Bruno, ha commentato la sconfitta per 1-0 contro lo Sporting nella semifinale della Taça da Liga, un risultato che ha estromesso i Dragões dalla competizione. Intervenendo ai microfoni di Sport TV, l'allenatore ha evidenziato i punti chiave della partita e le aree in cui la squadra deve migliorare per competere al massimo livello.

Primo tempo promettente, ma poca incisività Bruno ha analizzato la prestazione del Porto, sottolineando una buona partenza nei primi minuti: "La prima parte mi è sembrata buona da parte della squadra, nei primi 25 minuti abbiamo creato 2 o 3 azioni che avremmo potuto definire con maggiore criterio. Alla fine del primo tempo lo Sporting si è avvicinato e ha equilibrato il gioco. Nella seconda parte siamo stati condizionati dal gol subito nei primi minuti, poi abbiamo cercato di spingere sulle fasce e creare qualcosa nella parte finale, ma non siamo riusciti a produrre nessuna occasione di grande pericolo. Dobbiamo essere più incisivi e forse dare un po’ di più di quello che stiamo dando".

La strategia dopo il gol Le sostituzioni effettuate dopo la rete dello Sporting avevano l’obiettivo di scuotere la squadra e portare nuova energia, ma non hanno sortito l’effetto desiderato: "L’intenzione era cambiare qualcosa perché sentivamo che ci stavamo ritirando troppo, e questo ha coinciso con il gol subito. Abbiamo comunque mantenuto il piano previsto con gli ingressi di Zaidu e Fábio [Vieira]. Poi abbiamo cercato di canalizzare il gioco sulle fasce con João Mário e Zaidu. Abbiamo provato, la squadra è cresciuta e si è stabilita nel campo avversario, con lo Sporting che cercava di ripartire in contropiede. Hanno un attaccante superpotente, ma non hanno creato molte occasioni pericolose, a parte il gol. La partita è stata equilibrata, decisa nei dettagli".

L'importanza dei dettagli nelle competizioni a eliminazione diretta Bruno ha riconosciuto che il suo Porto deve migliorare il proprio approccio alle competizioni a eliminazione diretta, dove spesso sono i dettagli a fare la differenza: "Dobbiamo fare passi avanti. In queste competizioni bisogna forse affrontare tutto con maggiore rigore, perché si risolvono nei dettagli. Lo Sporting ha segnato e ha gestito bene il vantaggio. Non ci consola aver giocato meglio rispetto ai nostri incontri di campionato. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e sulla Coppa Nazionale. Il Porto è nato per vincere e dobbiamo inseguire il titolo".