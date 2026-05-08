Ha recentemente annunciato il suo ritiro il difensore tedesco Niklas Sule. Lo ha fatto parlando al podcast 'Spielmacher', al quale ha anche raccontato di un curioso metodo con il quale superava, barando, la pesatura giornaliera ai tempi del Bayern Monaco del duro allenatore Jupp Heynckes.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Il ritiro di Niklas Sule a soli 30 anni

Ad appena 30 anni, di solito, un calciatore è nel pieno dei suoi anni migliori. Lo era anche Sule, che dal 2022 è in forza al Borussia Dortmund , dopo aver giocato per l'Hoffenheim e il Bayern Monaco. Il tedesco, però, ha deciso di fermarsi e di dire addio al calcio giocato. La motivazione è relativa ad un brutto infortunio al ginocchio, contratto poco fa:, ha detto.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming

Un curioso metodo per ingannare il Bayern Monaco

Sule, però, ha anche raccontato dei suoi anni passati nel Bayern Monaco. Ha giocato con i bavaresi dal 2017 al 2022 vincendo cinque Bundesliga e una Champions League. In quegli anni, nel periodo in cui l'allenatore era Heynckes, per tutti i giocatori era obbligatorio pesarsi ogni giorno. Sule aveva trovato un metodo per falsare i dati e ottenere sempre ottimi risultati.

"Al Bayern ogni giovedì venivamo pesati. Io avevo un metodo per superare il controllo. Il mercoledì facevo un digiuno totale, non toccavo cibo. Poi, la sera, facevo una sauna indossando l'impermeabile. Alla fine salivo le tre rampe di scale per raggiungere la camera da letto. Era una routine estrema ma ogni volta pesavo 2,5kg in meno e il fine settimana giocavo normalmente. Il mister, che ci teneva molto alla forma, mi diceva: 'hai visto? Ora giochi meglio'. Il peso, però, rimaneva sempre lo stesso". Chiaramente tale idea, aveva anche dei risvolti negativi: "Una volta ho aperto la finestra e mi sono sporto, ho respirato per dieci minuti perché pensavo di svenire".