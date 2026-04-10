Tegola Inter, si ferma di nuovo Lautaro Martinez: salta sicuramente il Como

Il centravanti dell'Inter ha subito, di nuovo, un problema al soleo del polpaccio sinistro

Federico Iezzi Collaboratore 10 aprile - 16:52

Arriva nel momento peggiore in cui potrebbe arrivare l'infortunio di Lautaro Martinez. Si, perché il bomber argentino è di nuovo fermo e sicuramente salterà la partita con il Como. Lo ha comunicato l'Inter poco fa. Il club ha anche aggiunto che le condizioni del giocatore saranno valutate meglio nei prossimi giorni.

Tegola per l'Inter: si ferma Lautaro Martinez — La notizia, per Chivu, è di quelle decisamente gravi: si è nuovamente infortunato Lautaro Martinez. Il capitano dei nerazzurri era tornato in campo la domenica di Pasqua, segnando anche una doppietta nel 5-2 contro la Roma di Gasperini, dopo lo stop dovuto ad un problema al polpaccio sinistro subito durante la partita contro il Bodo. In quella occasione, dopo essere uscito nel corso del match di Champions League, rimase fuori dal campo per un mese.

E adesso di nuovo, l'argentino si è dovuto arrendere per un problema al polpaccio sinistro, come recita il comunicato del club: "Il giocatore si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". Si tratta, quindi, di una ricaduta: lo stesso problema che il capocannoniere del campionato ha avuto a febbraio.

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Il capitano salta la partita con il Como — Senza dubbio Lautaro dovrà saltare la partita con il Como allo stadio Sinigaglia. E questo, per Chivu, è un problema serio. Perché si tratta di una partita da vincere per forza con l'intenzione di fare uno scatto decisivo verso la vittoria del campionato. La speranza del tecnico dei nerazzurri è di riavere il Toro in campo già la prossima settimana, contro il Cagliari. La società, comunque, ha fatto sapere che le condizioni dell'argentino saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Di certo, ora, c'è che contro la squadra di Fabregas l'attacco dell'Inter sarà affidato al giovane Pio Esposito e a Marcus Thuram.