Tegola per il Real Madrid: si ferma Courtois e salta la sfida con il Bayern

Tegola per il Real Madrid: si ferma Courtois

Il Real Madrid ha passato il turno in Champions League. La squadra di Arbeloa ha eliminato il Manchester City di Guardiolaagli ottavi, grazie a Valverde e Vinicius, e se la vedrà, al prossimo turno, con il Bayern Monaco di Kane e compagni. Non tutto è andato bene, però. I blancos, infatti, hanno perso il loro portiere titolare. Courtois si è infortunato. Il belga ha avvertito un problema muscolare nel riscaldamento pre gara, ma lo staff e il giocatore hanno ritenuto fosse possibile scendere in campo. L'estremo difensore, poi, è riuscito a giocare solo il primo tempo del match e nel secondo è dovuto entrare Lunin.