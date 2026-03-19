Tegola in casa Real Madrid. Si è infortunato il portiere dei blancos, Thibaut Courtois. Il belga, infatti, aveva avvertito un dolore muscolare prima dell'inizio della partita degli ottavi di Champions League con il Manchester City ed è stato sostituito nell'intervallo. Salterà la doppia sfida dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco e tornerà in campo solo verso la fine di aprile.
Lungo stop per Courtois
Tegola per il Real Madrid: si ferma Courtois e salta la sfida con il Bayern
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Tegola per il Real Madrid: si ferma Courtois—
Il Real Madrid ha passato il turno in Champions League. La squadra di Arbeloa ha eliminato il Manchester City di Guardiolaagli ottavi, grazie a Valverde e Vinicius, e se la vedrà, al prossimo turno, con il Bayern Monaco di Kane e compagni. Non tutto è andato bene, però. I blancos, infatti, hanno perso il loro portiere titolare. Courtois si è infortunato. Il belga ha avvertito un problema muscolare nel riscaldamento pre gara, ma lo staff e il giocatore hanno ritenuto fosse possibile scendere in campo. L'estremo difensore, poi, è riuscito a giocare solo il primo tempo del match e nel secondo è dovuto entrare Lunin.
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Salta la doppia sfida con il Bayern—
Oggi ci sono stati aggiornamenti sulla situazione del portiere, tramite un comunicato ufficiale del Madrid: "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid, al nostro giocatore Thibaut Courtois è stata diagnosticata una lesione muscolare al retto femorale del quadricipite destro. Il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti". Il club madrileno non ha comunicato i tempi di recupero del suo portiere ma, secondo quanto trapelato, lo stop sarà piuttosto lungo: si parla di circa sei settimane prima che il calciatore possa tornare a disposizione della squadra. E quindi non prima di fine aprile o di inizio maggio. Sicuramente salterà la doppia sfida dei quarti di finale della massima competizione europea contro il Bayern e il tecnico Arbeola dovrà affidare la porta dei blancos al secondo portiere Lunin.
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