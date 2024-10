Tevez minaccia l’Independiente: “Mi hanno ingannato, ho lavorato gratis”

Carlos Tevez minaccia il suo ex club e commenta la difficile situazione in cui versa il Boca Juniors...

Vincenzo Bellino Redattore 16 ottobre 2024 (modifica il 16 ottobre 2024 | 23:39)

Carlos Tevez torna a far parlare di sé, non per il suo lavoro come allenatore, ma per le pesanti accuse rivolte ai dirigenti dell'Independiente. Ai microfoni di Tyc Sports, l’ex calciatore ha denunciato una serie di inganni e promesse non mantenute, svelando dettagli inaspettati sulla sua breve esperienza con il club argentino.

Tevez: "Sono disposto ad andare in tribunale" — Carlos Tevez ha rivelato che le dimissioni risalenti allo scorso maggio sono legate alle divergenze avute con la dirigenza e a problematiche economiche. In particolare, l’ex attaccante della Juventus ha sottolineato che si era unito al club argentino con la promessa di essere supportato, ma invece ha dovuto gestire autonomamente le difficoltà incontrate: “Sono andato all'Independiente gratis. Mi hanno mentito. Dicono che devo dei soldi e non mi hanno pagato. Se non si risolve la questione, andrò in tribunale”.

Nel mirino dell'Apache anche il Boca Juniors — L'Apache non risparmia neanche il Boca Juniors, ultimo club della sua carriera: "È difficile esprimere un giudizio sull'attuale situazione del Boca, specialmente perché non c'è una forte identificazione con i dirigenti. È molto facile criticarlo, ma non vorrei che qualcuno si offendesse".

La situazione in cui versano gli Xeneizes non è molto diversa da quando Tevez ha appeso le scarpe al chiodo: "Ero al Boca quando questa dirigenza ci ha criticato duramente per le nostre prestazioni in Libertadores, quando non abbiamo fatto bene, quando non ci siamo qualificati o siamo stati esclusi. Io sono sempre stato contrario a queste critiche, per questo voglio evitare qualsiasi commento".