Thiago Silva e non solo: Fluminense in emergenza in vista del derby di Rio

Venerdì 18 ottobre (ora italiana) andrà in scena uno dei derby più accesi e sentiti del Sudamerica , Flamengo-Fluminense . Fra-Flu - così ribattezzata da quelle parti - è una sfida che mette da parte la rivalità sportiva: è la rappresentazione, in chiave calcistica, della grande Rio De Jainero con la sua anima più povera e quella più agiata. Da una parte i ricchi del centro con la passione per il Fluminense, dall'altra quella più modesta visceralmente radicata alle Favelas con la fede per il Flamengo. Teatro del match, il celeberrimo Maracaná.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Thiago Silva

Il match, come abbiamo detto sentitissimo in Brasile, nonostante l'ampio divario in classifica, potrebbe essere orfano di uno dei suoi protagonisti: Thiago Silva. L'ex difensore del Milan, infatti, come riportano i media brasiliani, è fortemente in dubbio per il derby. La sua assenza non è sicura, ma molto improbabile dato che ieri non ha partecipato all'allenamento con i suoi compagni del Fluminense. Ricordiamo, inoltre, che il granitico difensore brasiliano non è sceso in campo neanche nell'ultimo appuntamento contro il Cruzeiro, vinto dal "Flu" per 1-0.