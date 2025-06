Il Tottenham Hotspur volta pagina e ha deciso che il suo nuovo allenatore sarà Thomas Frank, ex tecnico del Brentford , dopo l’uscita di scena di Ange Postecoglou . Il tecnico danese ha firmato un contratto fino al 2028 con gli Spurs, prendendo il posto dell’allenatore australiano che è stato esonerato dopo due stagioni, nonostante il trionfo in Europa League.

La decisione della dirigenza londinese arriva al termine di una delle stagioni più deludenti nella storia recente del club: solo 38 punti in 38 partite e un 17° posto in classifica che segna il peggior rendimento di sempre per il Tottenham in Premier League. Non è bastata, dunque, la conquista dell'Europa League a a salvare la posizione dell'allenatore australiano, ormai al capolinea con l’ambiente.