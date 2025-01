Tragedia al King Power Stadium: l’incidente dichiarato accidentale

La giuria ha concluso che la catastrofe, in cui hanno perso la vita il presidente Vichai Srivaddhanaprabha e altre quattro persone, è stata fortuita

Luca Quadraro 28 gennaio - 15:58

L’incidente che sconvolse il Leicester City e il mondo del calcio, costato la vita a cinque persone, è stato ufficialmente dichiarato accidentale. Una conclusione che segna un capitolo finale in una vicenda che ha lasciato un vuoto enorme, non solo nella squadra, ma nell’intera comunità calcistica globale.

La tragedia che spezzò vite e sogni — Era il 27 ottobre 2018, una serata che doveva essere celebrativa per il Leicester City, appena reduce dal pareggio con il West Ham United. Ma la gioia dello stadio King Power si trasformò in tragedia quando l’elicottero del presidente Vichai Srivaddhanaprabha precipitò poco dopo il decollo, schiantandosi nei pressi dell’arena.

A bordo, oltre al carismatico presidente, si trovavano i suoi stretti collaboratori Kaveporn Punpare e Nusara Suknamai, il pilota Eric Swaffer e la sua compagna, anche lei pilota, Izabela Roza Lechowicz. Nessuno sopravvisse.

La recente dichiarazione della giuria, che ha classificato l'incidente come un fatto accidentale, arriva come un ultimo atto di chiarezza, ma non cancella il dolore per una perdita che ha segnato in profondità il Leicester City e i suoi tifosi.

La perizia tecnica e le conclusioni — La giuria, presieduta dalla professoressa Catherine Mason, ha concluso che l’elicottero era in perfette condizioni tecniche e che il pilota, Eric Swaffer, fece tutto il possibile per cercare di riprendere il controllo del velivolo. Nonostante questo, l’incidente fu inevitabile.

Il rapporto dell’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) aveva già evidenziato un guasto al sistema del rotore di coda, causato dalla rottura di un componente. Questo guasto provocò una perdita improvvisa di controllo del velivolo, che portò alla sua tragica caduta e al successivo incendio.

Secondo quanto dichiarato dal patologo Dr. Michael Biggs, le vittime subirono una rapida sequenza di eventi fatali: quattro di loro morirono a causa dell’inalazione di fumo causata dal fuoco che si sviluppò dopo lo schianto, mentre la quinta vittima, Izabela Roza Lechowicz, morì per le ferite riportate nell’impatto.

Il ricordo di un leader visionario — Vichai Srivaddhanaprabha non era solo il presidente del Leicester City; era un uomo capace di trasformare i sogni in realtà. Sotto la sua guida, il club raggiunse l’apice della sua storia sportiva, vincendo l’incredibile Premier League del 2016, un’impresa che ha incantato il mondo.

Vichai era amato non solo per il suo contributo al calcio, ma anche per la sua umiltà e generosità. Ha costruito un legame unico con i tifosi del Leicester City, investendo nella comunità locale e sostenendo numerosi progetti sociali.

L'impatto emotivo della tragedia — La perdita di queste cinque vite ha lasciato una ferita profonda. Il ricordo dell'incidente è ancora vivo tra i tifosi, che ogni anno si riuniscono per commemorare la tragedia con eventi e omaggi al King Power Stadium.

“Non sarà mai dimenticato,” hanno dichiarato i tifosi in una nota, ribadendo l’importanza del presidente Vichai nella storia del club.

He’s at it again 🐐🐐 pic.twitter.com/EMt7QGwBoJ

— Leicester City (@LCFC) January 27, 2025

Uno sguardo al futuro — La professoressa Catherine Mason ha sottolineato che nelle prossime settimane potrebbe essere pubblicato un rapporto per prevenire futuri decessi legati a incidenti simili. Le autorità del settore saranno coinvolte per valutare possibili miglioramenti nei protocolli di sicurezza dei voli privati.

Questa tragedia è un monito per l’intera industria dell’aviazione, ricordando quanto sia cruciale garantire massima sicurezza, soprattutto in situazioni di volo ad alto rischio come quelle degli elicotteri privati.

Un’eredità che vive — Mentre il Leicester City continua il suo viaggio nel calcio inglese, il ricordo di Vichai Srivaddhanaprabha e delle altre vittime rimane parte integrante dell'identità del club. La loro storia è un simbolo di resilienza, di unità e del potere dello sport di superare anche le tragedie più oscure.