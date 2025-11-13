UFFICIALE: Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Al-Sadd

Mancini nuovo allenatore dell'Al-Sadd: l'ufficialità

Secondo alcune fonti di calciomercato, l'allenatore italiano ha firmato un contratto fino al termine della stagione attuale e percepirà 5 milioni di euro. Per di più, nel contratto è presente anche un'opzione di rinnovo, che permetterebbe al Mancio di restare sulla panchina del club qatariota per altre due stagioni con stipendio pari ad 8 milioni annui. Con un post sul proprio profilo Instagram, l'Al-Sadd ha annunciato l'ingaggio del nuovo tecnico.

La carriera di Mancini — Dopo un'ottima carriera da calciatore, durante le quali ha vestito principalmente le maglie di Sampdoria e Lazio, Mancini ha fatto il suo esordio da allenatore sulla panchina della Fiorentina, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2001. Dal 2002 fino al 2008, il tecnico ha allenato prima la Lazio e poi l'Inter ed i quegli anni ha conquistato diversi titoli a livello nazional, tra i quali spiccano i 3 Scudetti di fila con la squadra nerazzurra. A dicembre del 2009 viene ingaggiato dal Manchester City, con cui vince la FA Cup due anni più tardi e, nella stagione 2011/2012, la Premier League, riportando il massimo titolo ai Citizens dopo ben 44 anni.

Nel 2014 vince la Coppa turca col Galatasaray e, nello stesso anno, torna all'Inter. La sua seconda esperienza in nerazzurro termina nel 2016 e, un anno dopo, firma per lo Zenit San Pietroburgo. Nel maggio del 2018 ha inizio l'avventura di Mancini in qualità di ct dell'Italia. Durante la sua gestione, gli Azzurri si qualificano ad Euro 2020, disputato un anno dopo a causa della pandemia di COVID-19. Gli Azzurri, vincendo tutte le partite, hanno vinto l'Europeo battendo l'Inghilterra in finale. Con 37 partite di fila senza sconfitta, nel mese di settembre l'Italia di Mancini supera i precedenti record di Spagna e Brasile (35) ma, nel 2022, gli Azzurri non si qualificano al Mondiale in Qatar. Un anno dopo, precisamente ad agosto, il Mancio rassegna le dimissioni. Subito dopo firma per l'Arabia Saudita, ma la sua avventura dura fino ad ottobre del 2024 con la risoluzione contrattuale.