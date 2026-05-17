Ha del clamoroso il dato messo a referto da Danilho Doekhi con la maglia dell'Union Berlino:. Il difensore olandese, classe 1998, ha giocato tutti i novanta minuti di ogni singola partita di campionato delle ultime due stagioni di Bundesliga. È con questo particolarissimo record che il calciatore saluta il club tedesco, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di un mese.

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Doekhi gioca sempre

Marie-Louise Eta . Nelle ultime due stagioni di Bundesliga, infatti, Doekhi ha giocato ogni singola gara e per tutti i novanta minuti. Senza mai partire dalla panchina e senza mai essere sostituito. In questa stagione ha anche segnato cinque gol e fornito un assist. La sua squadra ha chiuso il campionato tedesco all'undicesimo posto in classifica con 39 punti. Una stagione complessa, con un avvicendamento in panchina, alla quale lui ha contribuendo garantendo solidità e affidabilità nel reparto difensivo.

🚨 Danilho Doekhi has completed two seasons in Bundesliga playing every single game, every single minute.



He’s now ready for new chapter as he leave Union Berlin as free agent. pic.twitter.com/7R4Twe6awq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2026

Lascia l'Union Berlino

Gioca sempre Danilho Doekhi. Senza dubbio, il difensore centrale dell'Union Berlino, è uno degli uomini di fiducia dell'ex tecnico Steffen Baumgart e lo è rimasto anche per la nuova allenatriceNato nel 1998, è olandese ma di origini del Suriname. Una curiosità: questo roccioso difensore ha come secondo nome Raimundo in onore di Raimundo Souza Vieira de Oliveira, meglio noto come, calciatore brasiliano e campione del mondo nel 1994. Doekhi, inoltre, è anche nipote di Winston Bogarde, ex giocatore olandese che, fra le altre, ha militato anche per Milan , Barcellona e Chelsea . Doekhi è cresciuto nelle giovanili dell'Excelsior ed è passato per lo Jong Ajax e il Vitesse prima di approdare in Germania. Nel 2022, infatti, lo ha acquistato l'Union Berlino. Adesso, secondo Fabrizio Romano, il difensore olandese lascerà il suo club da svincolato con l'intenzione, magari, di fare il grande salto di carriera e andare a giocare in una squadra con ambizioni più importanti rispetto alla sua ormai ex società. Il calciatore olandese piace al Leeds in Premier League.

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