Van Bronckhorst: “Abbiamo dominato, il Galatasaray ci ha fermato con i falli”

Van Bronckhorst infiamma il post partita di Galatasaray-Besiktas . L'allenatore ha parlato in conferenza stampa dopo il derby di Istanbul vinto 2-1 da Osimhen e compagni. Il tecnico del Besiktas , però, non ci sta e attacca sull'arbitraggio del match.

Van Bronckhorst ha tuonato in conferenza stampa: "Non avremmo dovuto subire 2 gol su calcio piazzato. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, noi abbiamo giocato bene. Abbiamo dominato. Ma ci sono stati molti falli. Tutto è andato bene nel nostro piano di gioco. Non capisco perché il Galatasaray abbia commesso così tanti falli".

Galatasaray-Besiktas, derby di fuoco: le parole del tecnico ospite

L'allenatore olandese, in conclusione, rincara la dose: "Abbiamo giocato bene e creato occasioni. Il nostro avversario non poteva mettere pressione. Abbiamo trovato anche le opportunità per vincere la partita. Delle due noi eravamo la squadra che voleva giocare calcio. Il nostro avversario è riuscito a fermarci con dei falli...". Il derby di Istanbul non è ancora finito.