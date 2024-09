Versailles, il club annuncia biglietti gratuiti per i tifosi Under 26

Una novità nel Championnat National, la terza divisione del calcio francese. Il Versailles , infatti, ha annunciato ieri che renderà gratuito l'ingresso allo stadio Jean Bouin per i tifosi di età inferiore ai 26 anni fino al termine della stagione.

Il club ha spiegato la decisione in un comunicato, affermando che il suo obiettivo è quello di "incoraggiare i giovani ad avvicinarsi allo sport e ai suoi benefici".

Lo stadio Jean Bouin, come si legge su Wikipedia, è un impianto polivalente francese di 20.000 posti situato nella città di Parigi, di fianco al Parco dei Principi, utilizzabile per il calcio a 11 e il rugby a 15.

Il precedente

Il Paris FC, team di Ligue 2, aveva già introdotto questa misura per tutti i fan la scorsa stagione e i risultati, in termini di spettatori, sono stati molto positivi, con la squadra attualmente in testa al campionato.