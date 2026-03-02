Simeone non vuole cali di tensione, rispettando l'avversario Barcellona, nonostante il risultato di 4-0 rifilato all'andata. il tecnico argentino conosce la pericolosità dei blaugrana e avvisa i suoi ragazzi: servirà massima concentrazione

Vincenzo Di Chio 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 17:32)

Diego Simeone non ammette cali di tensione: l'Atletico Madrid affronterà il Barcellona nel ritorno della semifinale di Coppa del Re, con un risultato sulla carta quasi scritto ma che non basta a tranquillizzare l'allenatore dei Colchoneros. L'andata è stata stradominata dai padroni di casa per 4-o, servirà un'impresa ai blaugrana per ribaltare completamente le sorti di questo match: riusciranno gli uomini di Flick a compiere questo "miracolo"?

Simeone richiama l'attenzione di tutti — Simeone n0n si fida del Barça e richiama l'attenzione di tutti i suoi ragazzi. Nonostante un risultato che può sembrare scontato, l'Atletico Madrid a detta del suo tecnico non deve abbassare per nessuna ragione la guardia; risultato dell'andata strameritato per i padroni di casa che si sono imposti per 4-0 sull'attuale capolista de la Liga. Concentrazione e determinazione, questo in buona sostanza quello che ha chiesto il tecnico argentino ai suoi ragazzi cercando di non farsi attaccare dal Barcellona consapevole della forza della squadra di Flick: all'andata partita decisa da un super Ademola Lookman, decisivo con un gol e un assist dopo aver propriziato l'autogol Eric Garcia, a segno anche Griezmann e allo scadere del primo tempo la rete di Julian Alvarez.

Pablo Simeone ha parlato della pericolosità di un giocatore come Lamine Yamal, reduce da una super tripletta contro il Villareal che ha regalato il primato alla propria squadra, definendolo un giocatore imprevedibile e che per fermarlo ci vorrà l'attenzione di tutta la retroguardia difensiva: "Ogni errore può costare caro".

Simeone si fida dei suoi ragazzi, ma guai a pensare già alla finale — Il tecnico argentino, però, non ha smesso di compliementarsi con la sua squadra facendo riferimento a quasi tutti i suoi componenti. Parole al miele quelle del tecnico nei confronti del portiere Musso: "È una pedina fondamentale per la nostra rosa sia dentro che fuori dal campo, sarà importante anche il suo approdo". Juan Musso che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa nonostante la concorrenza di un grandissimo portiere come Oblak. Non sono mancati gli elogi alla sua squadra che si trova agli Ottavi di Champions, al terzo posto in campionato (difficile tenere il passo di Real e Barcellona) e con un piede e mezzo in finale di Coppa del Re. Ma la concentrazione deve rimanere sempre alta.

"Pensiamo alla partita che ci attende, affronteremo un avversario molto forte con delle qualità incredibili, capace di ribaltare ogni pronostico, rimaniamo concentrati su questa partita poi penseremo, nel caso, ad un'eventuale finale". Simeone nella sua conferenza stampa pre-partita ha voluto evidenziare l'importanza della preparazione mentale e tattica, sottolieando come ogni dettaglio può essere decisivo ai fini del risultato. Un Atletico che deve reincarnare lo spirito del suo allenatore, basterà per strappare il pass per la finale? In attesa di conoscere l'eventuale altra finalista che sarà la vincente tra Real Sociedad e Atletico Bilbao.