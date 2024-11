Serbia, Vlahovic: “Il mister non mi dà troppi compiti difensivi. Per me è difficile correre tanto”

Da diversi anni la Serbia può vantare un roster parecchio qualitativo, ma nonostante questo difficilmente è riuscita a imporsi come avrebbe dovuto nelle grandi manifestazioni internazionali. All'ultimo Europeo, per esempio, la figura rimediata da parte di Vlahovic e compagni è stata pessima: ultimo posto e fuori ai gironi in un raggruppamento tutto sommato abbordabile. E, adesso, in Nations League , la situazione non è di certo migliore. La Serbia è penultima a -3 dall'ultimo gradino e -2 dal secondo. Tutto aperto, insomma, ma ci si aspetta qualcosa di più.

Vlahovic, poi, ha spiegato le differenze tra il suo impiego come unico punta, alla Juve, e con il lavoro in coppia con Mitrović. Ecco cos'ha detto: "Dipende anche dall'allenatore. Ma sicuramente è un po' più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perché il mister (Stojković, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, della mia struttura... sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione. Penso che oggi (ieri, ndr) ho avuto un po' di sfortuna, ma come ho detto abbiamo ottenuto un risultato positivo e andiamo avanti".