Un contratto da capogiro, una nuova vita in Arabia Saudita e un addio che fa ancora male: Ollie Watkins ha detto 'si' all'Al Hilal, ma per la sua famiglia il trasferimento non è stato soltanto una questione di soldi, e le parole della moglie Ellie raccontano un'altra faccia del calcio dei milioni.

450 mila euro a settimana: Watkins cambia vita

Il passaggio didall'all'è forse il trasferimento più importante della sua carriera. Il club saudita avrebbe investito circaper strapparlo ai Villans, offrendogli un contratto da autentica: secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Watkins guadagnerà infatti circa. Una cifra enorme, che porterebbe il suo compensooltre ia stagione: numeri che spiegano bene perchè il giocatore abbia scelto di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Premier League e dall'Europa, nonostante gli appena

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 21 MAGGIO: Ollie Watkins dell'Aston Villa saluta i fan sull'autobus durante la parata dei trofei dell'Aston Villa il 21 maggio 2026 a Birmingham, in Inghilterra. L'Aston Villa ha sconfitto l'SC Freiburg nella finale di UEFA Europa League a Istanbul per rivendicare il suo primo trofeo europeo in 44 anni. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Watkins, la confessione della moglie: "È stato difficile lasciare Birmingham"

Mentre peròha già iniziato a calcare i primi passi con la sua nuova maglia, a casa le emozioni sembrano ben diverse. La moglie del calciatore inglese,, ha raccontato sui social le primedopo il trasferimento in Arabia Saudita dopo diversi anni vissuti in, con la frase che più di tutte ha colpito: "Sono ancora sotto shock, ad essere sincera".

Il messaggio che sembra voler mandare pare sia non soltanto per la destinazione, ma soprattutto per quello che la famiglia ha lasciato alle spalle. Ellie ha infatti spiegato quanto sia stato complicato salutare Birmingham, città nella quale aveva costruito una parte fondamentale della propria vita. Sei anni vissuti al fianco di Watkins, con la famiglia cresciuta proprio lì: i loro due figli, Amara, di cinque anni, e Marley, tre anni, sono infatti nati durante il periodo trascorso al Villa. Per Ellie quindi, non si trattava semplicemente di cambiare casa: significava dire addio a persone, abitudini e ricordi diventati parte di una quotidianità durata sei anni.

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Dal Villa all'Al Hilal: una nuova sfida per Watkins

lascia l'Aston Villa dopo sei stagioni e, diventando ildel club nella competizione, salutando però i Villans con un ultimo e prestigioso trofeo:, vinta lo scorso maggio travolgendo il Friburgo e nella quale ha messo anche la sua firma personale. Ora lo aspetta la nuova avventura a Riyad e l'esperienza con l'dove ritroverà alcuni ex volti della Premier League ed ex avversari affrontati proprio in, come

Sul campo ci sono i milioni e nuove sfide, ma fuori dal campo, invece, c'è una famiglia che deve imparare a ricominciare e ricostruire: per Ellie Watkins, almeno per ora, l'addio a Birmingham è ancora difficile da metabolizzare.