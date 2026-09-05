L'ex Aston Villa, Ollie Watkins, vola all'Al Hilal per una cifra record, ma dietro il trasferimento milionario c'è anche il difficile addio a Birmingham
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Un contratto da capogiro, una nuova vita in Arabia Saudita e un addio che fa ancora male: Ollie Watkins ha detto 'si' all'Al Hilal, ma per la sua famiglia il trasferimento non è stato soltanto una questione di soldi, e le parole della moglie Ellie raccontano un'altra faccia del calcio dei milioni.
450 mila euro a settimana: Watkins cambia vitaIl passaggio di Ollie Watkins dall'Aston Villa all'Al Hilal è forse il trasferimento più importante della sua carriera. Il club saudita avrebbe investito circa 60 milioni di euro per strapparlo ai Villans, offrendogli un contratto da autentica superstar: secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Watkins guadagnerà infatti circa 450 mila euro a settimana. Una cifra enorme, che porterebbe il suo compenso annuale oltre i 20 milioni di euro a stagione: numeri che spiegano bene perchè il giocatore abbia scelto di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Premier League e dall'Europa, nonostante gli appena 30 anni.
Watkins, la confessione della moglie: "È stato difficile lasciare Birmingham"Mentre però Watkins ha già iniziato a calcare i primi passi con la sua nuova maglia, a casa le emozioni sembrano ben diverse. La moglie del calciatore inglese, Ellie, ha raccontato sui social le prime sensazioni dopo il trasferimento in Arabia Saudita dopo diversi anni vissuti in Inghilterra, con la frase che più di tutte ha colpito: "Sono ancora sotto shock, ad essere sincera".
Il messaggio che sembra voler mandare pare sia non soltanto per la destinazione, ma soprattutto per quello che la famiglia ha lasciato alle spalle. Ellie ha infatti spiegato quanto sia stato complicato salutare Birmingham, città nella quale aveva costruito una parte fondamentale della propria vita. Sei anni vissuti al fianco di Watkins, con la famiglia cresciuta proprio lì: i loro due figli, Amara, di cinque anni, e Marley, tre anni, sono infatti nati durante il periodo trascorso al Villa. Per Ellie quindi, non si trattava semplicemente di cambiare casa: significava dire addio a persone, abitudini e ricordi diventati parte di una quotidianità durata sei anni.
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Dal Villa all'Al Hilal: una nuova sfida per WatkinsOllie Watkins lascia l'Aston Villa dopo sei stagioni e 91 gol in Premier League, diventando il miglior marcatore del club nella competizione, salutando però i Villans con un ultimo e prestigioso trofeo: l'Europa League, vinta lo scorso maggio travolgendo il Friburgo e nella quale ha messo anche la sua firma personale. Ora lo aspetta la nuova avventura a Riyad e l'esperienza con l'Al Hilal, dove ritroverà alcuni ex volti della Premier League ed ex avversari affrontati proprio in Inghilterra, come Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville e Ruben Neves.
Sul campo ci sono i milioni e nuove sfide, ma fuori dal campo, invece, c'è una famiglia che deve imparare a ricominciare e ricostruire: per Ellie Watkins, almeno per ora, l'addio a Birmingham è ancora difficile da metabolizzare.
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