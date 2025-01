West Ham e Fulham si sfidano nel derby londinese per la ventunesima giornata di Premier League: ecco le probabili formazioni

Sergio Pace Redattore 13 gennaio - 18:30

La Premier League torna in campo con il turno infrasettimanale del 14-16 gennaio in occasione della ventunesima giornata. Il West Ham del nuovo tecnico, Graham Potter, riceverà la visita del Fulham di Marco Silva al London Stadium. Il derby londinese avrà inizio alle 20:30 ore italiane.

Cambiamenti in casa West Ham — Il West Ham negli ultimi giorni ha cambiato guida tecnica. Via Julien Lopetegui dopo il ko per 4-1 contro il Manchester City all'Etihad Stadium del 4 gennaio, dentro Graham Potter. Il 49enne allenatore inglese, che in carriera ha guidato in precedenza Ostersunds FK, Swansea City, Bighton & Hove Albion e Chelsea, è stato chiamato dagli Hammers per ritrovare la giusta spinta in questa seconda parte di stagione.

I 23 punti dopo 20 giornate di campionato sono stati ritenuti troppo pochi dalla dirigenza del club per quelle che erano le alte aspettative di inizio stagione. Potter ha debuttato con una sconfitta contro l'Aston Villa per 2-1 il 10 gennaio, che ha comportato l'eliminazione dalla FA Cup. L'obiettivo è tornare a far punti in campionato, a partire già dal derby londinese contro il Fulham.

Fulham solido — Dall'altra parte c'è un Fulham di Marco Silva in piena forma, nono in Premier League con 30 punti incamerati dopo 20 giornate. I Cottagers sono reduci anche dalla vittoria per 4-1 contro il Watford nel terzo turno di FA Cup. Continua, dunque, la corsa dei Cottagers nella Coppa nazionale.

Raul Jimenez e compagni hanno collezionato 2 vittorie e ben 6 pareggi nelle ultime otto uscite in Premier. Ultimo ko in casa contro il Wolverhampton (1-4) del 23 novembre. Nelle ultime due gare il Fulham ha pareggiato a Craven Cottage con Bournemouth e Ipswich Town con lo stesso punteggio (2-2). +

Il West Ham prevale negli ultimi 20 confronti diretti con il Fulham. Gli Hammers hanno conquistato 10 vittorie, con 5 pareggi e 5 successi dei Cottagers. Nel match di andata la contesa si risolse con un pareggio (1-1) con le reti di Raul Jimenez per il Fulham e di Danny Ings del West Ham allo scadere.

West Ham, la probabile formazione — Per la prima partita in Premier da allenatore del West Ham, Graham Potter è intenzionato a modificare qualcosa sul piano tattico in vista del derby contro il Fulham. Gli Hammers, intanto, devono fare a meno sempre di Jarrod Bowen (frattura al piede) e Michail Antonio (intervento chirurgico per una frattura alla gamba dopo un grave incidente stradale), con l'ultima nota stonata rappresentata da Niclas Fullkrug.

Il 31enne centravanti tedesco, accostato alla Juventus in questa finestra invernale di mercato, sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane a causa di un infortunio al muscolo posteriore della coscia patito durante la sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa in FA Cup di venerdì.

Potter dovrebbe dunque schierare il suo West Ham con un 3-4-3. Tra i pali Alphonse Aréola, con Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo e Max Kilman a comporre il terzetto difensivo. In mezzo al campo a dettare i ritmi di gioco ci penseranno Tomas Soucek ed Edson Alvarez, con Aaron Wan-Bissaka ed Emerson Palmieri impegnati sulle corsie laterali. In avanti l'unica punta, Danny Ings, sarà sostenuta da Mohammed Kudus e Lucas Paquetà.

Fulham, la probabile formazione — Il Fulham di Marco Silva dovrebbe rispondere con un 4-3-3, con Bernd Leno in porta. Timothy Castagne e Antonee Robinson presidieranno le fasce, con Calvin Bassey e Joachim Andersen a formare la coppia di centrali difensivi. In cabina di regia ecco l'ex Torino Sasa Lukic, sostenuti ai suoi lati da Emile Smith-Rowe e Andreas Pereira. Davanti Harry Wilson e Alex Iwobi giostreranno a supporto di Raul Jimenez.

WEST HAM (3-4-3): Aréola; Mavropanos, Todibo, Kilman; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Emerson; Kudus, Ings, Paquetà. Allenatore: Graham Potter.

FULHAM (4-3-3): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Andreas Pereira, Lukic, Smith-Rowe; Wilson, Raul Jimenez, Iwobi. Allenatore: Marco Silva.