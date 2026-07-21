Ci sono club che vivono di risultati e altri che vivono di appartenenza. Il West Ham United appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nonostante la dolorosa retrocessione in Championship al termine della scorsa stagione, gli Hammers hanno lanciato un messaggio fortissimo: oltre 50.000 abbonamenti sono già stati sottoscritti per la stagione 2026/27, un dato che rappresenta un record per la Championship e che supera persino quello registrato nell'ultima annata in Premier League.

West Ham: oltre il risultato

London Stadium, stadio del West Ham United - Ph Il Calcio a Londra (Antonio Marchese)

È un segnale che va oltre i numeri. In un calcio sempre più influenzato dai risultati immediati, i tifosi del West Ham hanno scelto di restare al fianco della squadra nel momento più difficile. Il London Stadium continuerà così a riempirsi anche nella seconda serie inglese, confermando il legame indissolubile tra il club dell'East End e la sua gente. La risposta del pubblico rappresenta anche una spinta importante per la società, che potrà contare su introiti significativi dagli abbonamenti e su un ambiente capace di trasformare ogni partita casalinga in un fattore. La pressione, però, aumenta anche per squadra e dirigenza: con un sostegno simile, l'obiettivo non può che essere il ritorno immediato in Premier League.

Dove il calcio è della gente

LONDRA, INGHILTERRA - 5 APRILE: Vista generale dall'esterno dello stadio, mentre i tifosi si godono l'atmosfera pre-partita prima del quarto di finale di FA Cup tra West Ham United e Leeds United al London Stadium il 5 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

A incarnare lo spirito del club è anche il capitano Jarrod Bowen, che ha recentemente ribadito la volontà di restare a Londra e guidare il West Ham nella corsa alla promozione, nonostante le numerose voci di mercato. Un messaggio che si sposa perfettamente con quello lanciato dai tifosi: il progetto continua e nessuno ha intenzione di abbandonare la nave. In fondo, il West Ham è sempre stato questo. Un club capace di soffrire, cadere e rialzarsi insieme ai propri sostenitori. E se il campionato si gioca sul campo, la prima vittoria della stagione gli Hammers l'hanno già conquistata sugli spalti.