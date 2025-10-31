Il club e i tifosi hanno espresso il loro pieno sostegno per questa scelta non convenzionale, riconoscendo l'opportunità per il calciatore di eccellere in un nuovo campo.

Samuele Dello Monaco 31 ottobre - 16:25

Il Tottenham Hotspur ha annunciato una notizia sorprendente, quantomeno curiosa: il portiere e prodotto dell'Academy, Alfie Whiteman si ritira dal calcio professionistico all'età di 27 anni. Whiteman, che ha trascorso 16 anni legato al club, ha deciso di appendere i guantoni al chiodo per intraprendere un percorso professionale completamente diverso ma non meno ambizioso.

La carriera di Whiteman al Tottenham — La nuova vocazione di Whiteman è nel mondo creativo: diventerà fotografo e regista a tempo pieno. Questa decisione segna la fine di un lungo viaggio con gli Spurs, iniziato per Whiteman, quando è entrato nell'Academy all'età di 10 anni. Dopo essere stato mascotte della prima squadra a soli sei anni, la sua carriera con la prima squadra è stata segnata da dedizione e sfortuna. Sebbene sia stato una presenza costante negli allenamenti per anni, la sua unica apparizione ufficiale è avvenuta nel novembre 2020, subentrando in una partita di Europa League contro il Ludogorets. Per trovare spazio, Whiteman ha trascorso due periodi in prestito al club svedese Degerfors, dove si è distinto con buona costanza.

Un grave infortunio alla caviglia subito nel precampionato del 2023 lo ha tenuto fermo per quasi tutta la stagione. Nonostante ciò, è rimasto parte della rosa e ha fatto parte della squadra che ha trionfato nell'Europa League 2024/25, seppur senza scendere in campo. Whiteman, che ha rappresentato l'Inghilterra a livello giovanile dall'Under 16 all'Under 19, ha dichiarato di voler chiudere la carriera alle proprie condizioni piuttosto che giocare in categorie inferiori, scegliendo di dare priorità alla sua passione per l'arte visiva.

Il saluto dei tifosi Spurs — Questa transizione dal campo alla macchina fotografica, sebbene insolita, è coraggiosa. Molti atleti faticano a trovare una seconda vocazione, ma Whiteman sembra aver coltivato la sua passione per l'arte visiva parallelamente alla sua carriera calcistica. Il club e i tifosi hanno espresso il loro pieno sostegno per questa scelta non convenzionale, riconoscendo l'opportunità per Whiteman di eccellere in un nuovo campo, portando la stessa dedizione che ha sempre mostrato sul campo di allenamento.