Le patate al forno il piatto preferito, ma Wirtz: "Non è più divertente..."

Troppi commenti e un'ondata di ilarità hanno fatto storcere il naso a Wirtz. Il nazionale tedesco al Kicker ha spiegato che le continue battute sul suo piatto preferito (le patate al forno) non lo stanno facendo più divertire: "Beh, non lo trovo divertente. Io e le persone che mi conoscono non capiamo perché sia diventato virale in quel modo. Penso che la gente abbia riso un po' per il modo in cui l'ho detto. Ma in realtà non ci trovo niente di male. Resto fedele, mi piacciono ancora le patate. Ma quando mi viene urlato contro a destra e a sinistra tutto il tempo, cerco semplicemente di ignorare le battute. Non mi dà fastidio, ma si arriva al punto in cui non è più così divertente".