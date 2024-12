Ed è così che, attraverso il sorteggio, l'Everton, club di Premier League, ha pescato il Peterborough United , club nel quale milita un giocatore a lui decisamente familiare, nel vero senso della parola. Si tratta di Tyler Young, figlio di Ashley. Giovanissimo, classe 2006, il centrocampista centrale milita in League One, la nostra terza serie, e arriva dal settore giovanile del QPR. Sarà di certo un momento molto emozionante per i due Young. Il primo, il papà, salvo infortuni con grande probabilità di scendere in campo, mentre il secondo che, pian piano, si sta inserendo al meglio in un club comunque professionistico.

La sfida padre contro figlio fa impazzire i social: "Young vs Younger"

Sui social la notizia ha fatto scalpore e in molti si sono divertiti a commentare il sorteggio in qualche modo benevolo per la famiglia Young che vivrà un momento decisamente indimenticabile. In molti hanno scritto "Young vs Younger" per questo terzo turno della FA Cup che, in qualche modo, avrà un'attenzione particolare da parte di tutti, addetti ai lavori e non, sia per vedere se ci sarà un clamoroso 'upset', come dicono in Inghilterra, fra il club meno quotato e quello di Premier League, ma soprattutto per la possibilità di vedere sul campo di gioco, come avversari, padre e figlio. La gara si terrà al Goodison Park l'undici gennaio del 2025 alle ore 16:00 inglesi, un pomeriggio in famiglia per casa Young.