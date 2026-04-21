20 giorni di carcere, revoca della patente e intimidazione all'espulsione dalla Danimarca. Questa la condanna per Yoram Zague, che collabora con le autorità per ricevere uno sconto della pena.

Francesco Di Chio 21 aprile - 19:12

Arrivata la conferma della condanna per Yoram Zague, talento del Paris Saint Germain. Il giovane calciatore, nel suo periodo in prestito al Copenaghen, era stato arrestato per eccesso di velocità. Il tribunale danese ha confermato la pena per il ragazzo, ora in prestito al KAS Eupen, squadra belga di Challenger Pro League.

Il processo — Stando a quanto riportato dal Copenaghen Sundays, è arrivata la condanna definitiva dal tribunale danese per Yoram Zague. Il giovane francese, in Danimarca fino a dicembre poiché in prestito dal PSG al Copenaghen, era stato arrestato per eccesso di velocità. In una strada dove il limite massimo è di 50km/h, Zague è stato sorpreso guidare a 104 km/h.

Dopo l'arresto, il giocatore ha terminato il prestito alla squadra danese. Apparentemente però le due cose non sarebbero collegate, poiché la dirigenza avrebbe comunicato qualche giorno prima dell'arresto le proprie intenzioni al giovane. Il giovane, ora in prestito in Belgio, è dovuto tornare a Copenaghen per il processo.

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Yoram Zague, la condanna — Sempre secondo il quotidiano danese, il processo non è finito nel migliore dei modi per il calciatore. Oltre alla già certa revoca della patente per tre anni, il tribunale ha intimato il calciatore di espellerlo dal paese e l'ha condannato a 20 giorni di carcere. Il giocatore si è dichiarato nuovamente colpevole davanti ai giudici, dopo averlo già fatto al momento dell'arresto. Inoltre, riporta il giornale, non presenterà ricorso contro la sentenza.

Le autorità locali prevedono di poter ridurre la pena per il ragazzo, che così facendo non dovrà passare i giorni in carcere ma potrà scontare la pena indossando un braccialetto elettronico. Continua il momento no per il talento del Paris Saint Germain, che dopo aver deluso le aspettative del suo club d'origine e del Copenaghen, ora si ritrova a dover fare i conti con la legge.