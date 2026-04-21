La squadra danese ha dichiarato che sta collaborando con le autorità e, a causa di quanto accaduto, il centrocampista non potrà scendere in campo per molto tempo.

Jacopo del Monaco 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 12:33)

Un bruttissimo episodio ha colpito il giovane calciatore del Midtjylland Alamara Djabi. Il classe 2006 proveniente dalla Guinea-Bissau, infatti, nel fine settimana appena trascorso ha riportato una grave ferita dopo esser stato accoltellato e, di conseguenza, è stato portato in maniera urgente in ospedale. In seguito, ha subito due interventi chirurgici ed il club ha fatto sapere che Djabi sta bene ed è uscito dal coma farmacologico. Inoltre, la squadra danese ha dichiarato che sta collaborando con le autorità e, a causa di quanto accaduto, il centrocampista non potrà scendere in campo per molto tempo.

Midtjylland, Djabi accoltellato e sottoposto a due interventi chirurgici — Sul proprio sito ufficiale, la squadra danese ha riportato il brutto episodio del quale il giovane calciatore è stato vittima. Il club ha spiegato che ciò ha avuto luogo nel fine settimana da poco trascorso fornendo anche un aggiornamento sulle condizioni di Djabi. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Midtjylland:

"Nel fine settimana si è verificato un grave accoltellamento a Herning, in cui il 19enne Alamara Djabi dell'FC Midtjylland è rimasto gravemente ferito. Il giocatore era in pericolo di vita ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. In seguito ha subito un altro intervento e, grazie all'impegno professionale del personale di soccorso intervenuto e successivamente dei medici dell'ospedale, le sue condizioni sono ora stabili. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, considerate le circostanze, sta bene".

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Il comunicato continua con le seguenti parole: "L'FC Midtjylland è in stretto dialogo e in piena collaborazione con le autorità e sta fornendo supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia. Nel rispetto delle indagini in corso da parte della polizia, comprese le interviste ai testimoni e le indagini stesse, non rilasciamo ulteriori commenti. Alamara Djabi non potrà essere a disposizione della squadra per molto tempo e non prenderà parte alle prossime partite. I nostri pensieri vanno al nostro compagno di squadra, alla sua famiglia e ai suoi amici, e gli auguriamo una pronta guarigione".