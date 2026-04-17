A fare il punto sulle sue condizioni è stato il General Manager del J Medical Luca Stefanini parlando del percorso di recupero e sui tempi di rientro, confermando la necessità di un lungo stop e di un’a

A fare il punto sulle sue condizioni è stato il General Manager del J Medical Luca Stefanini, che ha fornito aggiornamenti importanti a Fortune Health sul percorso di recupero e sui tempi di rientro, confermando la necessità di un altro stop e di un’attenta gestione della riabilitazione.

IL GENERAL MANAGER SULLA POSSIBILE ACCELERAZIONE DELL'INFORTUNIO -"La situazione è complessa perché ci sono fattori di rischio intrinseci, legati alle caratteristiche dell’atleta, l’età e gli infortuni pregressi. Il compito del medico è trovare un equilibrio tra ridurre i tempi di recupero e rispettare i tempi biologici di guarigione. Non bisogna dimenticare che il muscolo di un atleta impiega lo stesso tempo di quello di una persona comune a guarire. L’atleta però lavora per ottimizzare questo processo con terapie ed esercizi mirati e il nostro obiettivo è ridurre al minimo il rischio di recidiva”.