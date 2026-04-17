Nuovo stop, nuova stagione compromessa per Arkadiusz Milik. L’attaccante è infatti costretto ancora una volta, con un nuovo acciacco muscolare che ne compromette il finale di stagione. Una situazione che preoccupa l’ambiente bianconero e che riaccende i riflettori sulla fragilità fisica del giocatore.
IL FOCUS
Juve, nuovo infortunio per Arkadiusz Milik: le condizioni dell’attaccante
A fare il punto sulle sue condizioni è stato il General Manager del J Medical Luca Stefanini, che ha fornito aggiornamenti importanti a Fortune Health sul percorso di recupero e sui tempi di rientro, confermando la necessità di un altro stop e di un’attenta gestione della riabilitazione.
Le dichiarazioni del General manager del J Medical sull'infortunio di Milik—
LE PAROLE DI LUCA STEFANINI SU MILIK - "Ha già iniziato le cure e riprenderà senza problemi, non dovrebbe essere un infortunio che lo terrà molto tempo fuori, si tratta di un problema muscolare".
IL GENERAL MANAGER SULLA POSSIBILE ACCELERAZIONE DELL'INFORTUNIO -"La situazione è complessa perché ci sono fattori di rischio intrinseci, legati alle caratteristiche dell’atleta, l’età e gli infortuni pregressi. Il compito del medico è trovare un equilibrio tra ridurre i tempi di recupero e rispettare i tempi biologici di guarigione. Non bisogna dimenticare che il muscolo di un atleta impiega lo stesso tempo di quello di una persona comune a guarire. L’atleta però lavora per ottimizzare questo processo con terapie ed esercizi mirati e il nostro obiettivo è ridurre al minimo il rischio di recidiva”.
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Ennesimo stop quindi per Arkadiusz Milik, costretto nuovamente a fermarsi per un problema fisico che ne interrompe la continuità. Un copione già visto, che riporta l’attaccante ai box e lo obbliga a fare i conti con l’ennesimo infortunio della sua stagione.
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