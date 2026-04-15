Juventus, Milik stagione finita: nuovo infortunio per l’attaccante polacco

Nuovo infortunio per Arkadiusz Milik: stagione ufficialmente finita per un attaccante polacco continuamente tormentato dai diversi infortuni

Antonino Paradino 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 13:15)

Stagione finita per Arkadiusz Milik. Come riportato da Sky Sport, la stagione dell’attaccante bianconero può purtroppo considerarsi conclusa a causa dell’ennesimo infortunio. Un’annata durata praticamente appena 34 minuti, dal momento che l’ex Napoli è stato fuori per gran parte della stagione, rientrando in campo solo per 34 minuti complessivi nelle gare contro Sassuolo e Genoa.

Nella giornata di oggi, infatti, Milik si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Da questi risultati si è giunti alla conclusione che il giocatore resterà indisponibile per le ultime sei giornate di campionato.

I tanti infortuni di Milik — Non c’è limite alla sfortuna per Milik. L’attaccante polacco, nel corso della sua carriera, è stato spesso tartassato dagli infortuni e quello rimediato in questa fase finale di stagione non è purtroppo il primo. Dal suo arrivo alla Juventus, ha collezionato un totale di otto infortuni (compreso l’ultimo), per un complessivo di 702 giorni complessivi di stop per problemi fisici. Un dato destinato purtroppo a salire dopo questo nuovo problema alla coscia destra.

Gli acciacchi fisici non si sono verificati soltanto in bianconero, ma praticamente nel corso di tutta la sua carriera. Cinque infortuni nella precedente esperienza con il Marsiglia e altri cinque con la maglia del Napoli, tra cui pesano soprattutto i due gravi infortuni al crociato che hanno comportato due lunghi stop da 128 e 159 giorni.

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Il comunicato ufficiale della Juventus — A rendere ufficiale la notizia del suo ennesimo infortunio ci ha pensato la Juventus nel comunicato ufficiale, in cui si legge: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".