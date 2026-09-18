Zion Suzuki dopo un’eccellente stagione nel Parma, dall’estate del 2024 all’agosto 2026, è stato ceduto a titolo definitivo all’Aston Villa. Il Parma ha concesso al portiere di entrare in un’importante vetrina di serie A con due stagioni floride alle spalle per la squadra gialloblu.

Classe 2002, di origine giapponese, che si è distinto nelle due stagioni al Parma, per la sua professionalità con ben 13 clean sheet realizzati complessivamente con la maglia gialloblu. Ora è pronto per il salto di qualità: può essere una stella della Premier League?

Scommessa o protagonista? Ma Suzuki brilla già

In Premier League ha giocato 3 partite per il momento,. Insomma, un inizio indubbiamente prorompente nella rosa dei portieri della Serie A.

Suzuki non è arrivato a tal punto casualmente, ma costruendo un profilo professionale solido tra Belgio e Italia. Con il Parma ha collezionato 36 presenze in serie A nelle annate 2024-25.

Il suo profilo resta particolarmente interessante per le sfide del calcio moderno: fisico importante, grande reattività e la sua capacità di gestione dei palloni lunghi, tutte caratteristiche che hanno attirato l’attenzione dell’Aston Villa.

GUADALUPE, MESSICO - 20 GIUGNO: Zion Suzuki (n. 1) del Giappone festeggia dopo il primo gol della squadra, realizzato da Daichi Kamada (n. 15), durante la partita del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Tunisia e Giappone al Monterrey Stadium, il 20 giugno 2026 a Guadalupe, in Messico. (Foto di Luke Hales/Getty Images)

L'erede del Dibu Martinez

Larappresenterà per lui un palcoscenico differente: ritmi molto diversi, palloni aerei, pressione per chi deve in qualche modo “succedere” al simbolo che fu l’ex portiere

Forse la vera domanda sulla stagione che verrà è se Suzuki riuscirà a costruire una sua identità, perché laddove la responsabilità di una maglia importante può far volare un giovane portiere può anche schiacciarlo.

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Suzuki ha già iniziato brillantemente la stagione con le sue parate. Ora resta solo un quesito: sarà soltanto l’erede di un grande portiere o si affermerà in maniera indipendente, come il primo Suzuki?