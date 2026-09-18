Dal Parma all'Aston Villa: è stella nascente della Premiere League?
Un principe senza freni per l'Aston Villa: l'esultanza di William per la vittoria dell'Europa League
Zion Suzuki dopo un’eccellente stagione nel Parma, dall’estate del 2024 all’agosto 2026, è stato ceduto a titolo definitivo all’Aston Villa. Il Parma ha concesso al portiere di entrare in un’importante vetrina di serie A con due stagioni floride alle spalle per la squadra gialloblu.
Classe 2002, di origine giapponese, che si è distinto nelle due stagioni al Parma, per la sua professionalità con ben 13 clean sheet realizzati complessivamente con la maglia gialloblu. Ora è pronto per il salto di qualità: può essere una stella della Premier League?
Scommessa o protagonista? Ma Suzuki brilla giàIn Premier League ha giocato 3 partite per il momento, totalizzando ben 10 parate e subendo solo 3 reti. Insomma, un inizio indubbiamente prorompente nella rosa dei portieri della Serie A.
Suzuki non è arrivato a tal punto casualmente, ma costruendo un profilo professionale solido tra Belgio e Italia. Con il Parma ha collezionato 36 presenze in serie A nelle annate 2024-25.
Il suo profilo resta particolarmente interessante per le sfide del calcio moderno: fisico importante, grande reattività e la sua capacità di gestione dei palloni lunghi, tutte caratteristiche che hanno attirato l’attenzione dell’Aston Villa.
L'erede del Dibu MartinezLa Premiere League rappresenterà per lui un palcoscenico differente: ritmi molto diversi, palloni aerei, pressione per chi deve in qualche modo “succedere” al simbolo che fu l’ex portiere Martinez.
Forse la vera domanda sulla stagione che verrà è se Suzuki riuscirà a costruire una sua identità, perché laddove la responsabilità di una maglia importante può far volare un giovane portiere può anche schiacciarlo.
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