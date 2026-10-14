Le difficoltà delle squadre italiane in Champions League riaccendono il dibattito sul livello del nostro calcio rispetto alle principali realtà europee. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, arrivate nella giornata europea del 13 ottobre, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha invitato i club a interrogarsi sulle ragioni di un divario che continua a emergere nelle competizioni internazionali. Il problema, secondo il ministro, non riguarda soltanto i risultati delle singole partite, ma la capacità del movimento italiano di tenere il passo con avversari che stanno crescendo più rapidamente. Un'analisi che coinvolge le società e che riporta al centro della discussione le prospettive del calcio nazionale.

Abodi: "Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente"

Le parole del ministro sono arrivate a margine della presentazione delC'è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c'è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi, ha dichiarato Abodi, sottolineando la necessità di comprendere le cause delle difficoltà incontrate dalle squadre italiane.

MILANO, ITALIA - 4 AGOSTO: Il Ministro dello Sport Andrea Abodi partecipa alla cerimonia funebre di Franco Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio, il 4 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il ministro ha quindi rivolto un invito diretto alle società: "Mi auguro che i nostri club facciano un'analisi per capire le ragioni di questo". Abodi ha inoltre ricordato il ruolo centrale della Nazionale come indicatore dello stato di salute dell'intero movimento, citando il lavoro di ricostruzione avviato da Roberto Mancini.

Il calcio italiano deve tornare a competere ai massimi livelli

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Per Abodi, le difficoltà europee non devono essere considerate soltanto una delusione sportiva, ma un'occasione per. Il ministro ha definito le recenti giornate europee un passaggio critico, proprio perché possono spingere i club a una riflessione più approfondita sulle proprie prestazioni e sulla competitività internazionale."È impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club", ha affermato, ribadendo le ambizioni che dovrebbero accompagnare il calcio italiano. Il messaggio è chiaro: per ridurre il divario con le altrenon bastano le aspettative o il prestigio storico delle società, ma occorre capire dove gli avversari riescano a fare meglio e intervenire di conseguenza.