Biancocelesti due volte avanti e per due volte raggiunti in pochi minuti. In uno stadio quasi deserto succede tutto nel secondo tempo

Mattia Celio Redattore 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 14:32)

Domani sera Atalanta-Lazio si giocheranno un posto nella finalissima di Coppa Italia che si disputerà a Roma il prossimo 13 maggio. Quella di domani sarà il 13°confronto tra biancocelesti e orobici. Il bilancio vede una situazione di grande equilibrio con 4 successi biancocelesti, 3 per i bergamaschi e ben 5 pareggi. Numeri di due squadre che promettono una sfida tutta da giocare in cui può succedere di tutto. Riviviamo la partita dell'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 4 marzo.

Atalanta-Lazio, succede tutto nella ripresa: Pasalic e Musah rispondono subito alle reti di Dele-Bashiru e Dia — La Laziopassa per due volte in vantaggio e per due volte si fa subito riprendere. In un Olimpico sostanzialmente deserto per la protesta dei tifosi biancocelesti contro la società, la squadra di Maurizio Sarri ospita l'Atalantadi Raffaele Palladino che arriva alla sfida sulle ali dell'entusiasmo per il rilancio in campionato verso l'Europa dopo un inizio di stagione poco esaltante con Ivan Juric.

La partita inizia subito a ritmi altissimi per la Dea, che prima si rende pericolosa con Pasalic e poi dopo solo 8' trova la rete del vantaggio con Krstovic. L'arbitro, però, annulla il gol per fuorigioco dell'assistman Zappacosta. Le azioni della Lazio muoiono sul nascere e sul finire del primo tempo gli ospiti vanno nuovamente vicini al gol con Zappacosta, il cui tiro centra la traversa.

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Nel secondo tempo succede di tutto e curiosamente è la Lazio a colpire: uno-due tra Maldini e Dele-Bashiru, col nigeriano che supera Carnesecchi col pallonetto (47'). Gli orobici, però, non accusano il colpo e solo dopo 4 minuti riportano la situazione in parità con Mario Pasalic, bravo ad approfittare di una respinta corta di Provedel sul tiro di Samardzic. Al 58' i biancocelesti creano la loro prima vera occasione pericolosa con Taylor: l'olandese calcia al limite dell'area ma Carnesecchi respinge in calcio d'angolo.

Dopo un giro di cambi da una parte e dall'altra, la partita sembra spegnersi fino a quando all'86' i padroni di casa si riportano in vantaggio con Dia che "scarta" un regalo di Pasalic e solo davanti a Carnesecchi deve solo appoggiare in rete. Un vantaggio che anche questa volta dura pochi minuti, appena 2, poiché Musah pareggia all'89': lo statunitense, solo al centro dell'area, approfitta di un assist di Ahanor e batte Provedel che non può nulla. Finisce dunque 2-2 all'Olimpico.