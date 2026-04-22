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A TESTA ALTA

Como, il presidente Suwarso commenta la sconfitta: “Sono molto orgoglioso, ma c’è delusione”

como nico paz
Un'eliminazione che brucia e fa male. Il progetto del Como, in rampa di lancio quest'anno, vede una brusca frenata con l'uscita di scena dalla Coppa Italia. Il numero uno del club, Suwarso, con un post su Instagram ha descritto il suo stato d'animo.
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

La gara di ieri sera tra Inter e Como è stata un bello spot per il calcio italiano. Contrariamente alla partita d'andata, che si concluse con uno scialbo 0-0; il ritorno della semifinale di Coppa Italia ha regalato 5 gol e una spettacolare rimonta dei nerazzurri allenati da Christian Chivu. Dopo 65 minuti in cui il Como era apparso superiore nella gestione dei momenti e una sola palla gol concessa a Thuram sugli sviluppi di corner, i lariani si sono sciolti. Il presidente Mirwan Suwarso ha scelto un post su Instagram per esprimere il suo punto di vista.

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Como, il presidente Suwarso commenta la sconfitta: “Sono molto orgoglioso, ma c’è delusione”- immagine 2
MILANO, ITALIA - 6 DICEMBRE: Nicolò Barella dell’FC Internazionale contende il pallone a Nicolas Paz del Como 1907 durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Como 1907, disputata allo stadio Giuseppe Meazza il 6 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Como, l'Inter è un tabù

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Ultima vittoria del Como sull'Inter è datata 15 dicembre 1985. Quella gara era valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A e finì 1-0 per i lariani. Da quel momento, Inter e Como si sono affrontate 16 volte, con un bilancio praticamente a senso unico nel quale si evidenzia la netta supremazia dei nerazzurri, usciti vincitori per ben 14 volte. Due pareggi completano il quadro. Quest'anno 4 incroci, con 3 successi dell'Inter e il pareggio nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

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Partite in streaming live
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Un trend che pareva potersi invertire ieri sera, col Como in doppio vantaggio sull'Inter. Invece, è andato in scena lo stesso identico copione della partita di campionato. Una sconfitta che fa male ai tifosi, all'allenatore Cesc Fabregas, ai giocatori e, soprattutto, al presidente Mirwan Suwarso.

Suwarso su Instagram: "Complimenti all'Inter, ma noi..."

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Il numero uno del club lombardo ha espresso, come spesso accade oggi, disappunto e frustrazione per un risultato che chiaramente interrompe un percorso fino a ieri virtuoso: "Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgoglioso. Complimenti all’Inter per la loro reazione. La capacità di rimontare e vincere 3–2 dimostra il valore di una grande squadra. Anche se abbiamo appena perso contro una delle migliori squadre in Italia, questo non attenua la delusione".

Insomma, carota e bastone per dei ragazzi che hanno dato tutto ciò che potevano, ma senza portare a casa il risultato sperato. Proseguendo, nel post di Suwarso si legge: "Il calcio è fatto di momenti come questi, alti e bassi che definiscono chi siamo. Perdere una partita non deve farci perdere la direzione. Il nostro obiettivo resta chiaro: migliorare, crescere e continuare ad andare avanti. A tutti i Lariani: testa alta questa sera. C’è molto di cui essere orgogliosi. All’Inter, ancora congratulazioni e i migliori auguri per il resto della stagione".

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