Buffon-D’Amico, attacchi dalla Spagna: “Le corna più famose del calcio”

Buffon sposa Ilaria D'Amico e l'articolo del quotidiano spagnolo lascia tutti senza parole

A parlare delle nozze tra l'ex portiere della Juventus e la giornalista sportiva, tra le altre testate, è stata Marca. Diciamo però che dalla Spagna non ci sono andati giù leggeri, anzi. Il titolo dell'articolo è stato subito netto: "Il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: una storia d'amore nata con le "corna" più famose del Calcio". Per il portiere campione del mondo con l'Italia nel 2006 si è trattato del secondo matrimonio, motivo per il quale dieci anni fa la loro unione fece senz'altro scalpore. Al momento della loro conoscenza, infatti, Buffon era ancora sposato con la modella Alena Seredova da cui aveva già avuto due figli. Da qui appunto il titolo.