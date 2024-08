Real Ancelotti studia Fran Gonzalez: il nuovo Buffon?

L'ex tecnico di Parma e Juventus, vede delle similitudini tra Fran Gonzalez e Gigi Buffon ed è pronto a lanciare il giovane portiere

Giuseppe Martorana 8 agosto - 11:50

Mentre il Real Madrid si prepara per la stagione 2024/25, c'è ancora incertezza su chi occuperà il ruolo di vice Courtois. Carlo Ancelotti attende di sapere con certezza quale portiere sarà la seconda scelta dietro al gigante belga. Nel frattempo, sembra aver trovato un talento su cui puntare per il futuro: il giovane Fran Gonzalez. L'ex tecnico di Juve e Milan sarebbe rimasto colpito dalle qualità del 19enne portiere spagnolo, al punto da paragonarlo ad una leggenda del calcio come Gianluigi Buffon. Questo paragone non è certo fatto alla leggera, considerando il legame speciale che esiste tra Ancelotti ed il campione del Mondo 2006.

Ancelotti, legame speciale con Buffon — Il rapporto tra Ancelotti e Buffon è noto da tempo ed ha radici profonde. Il tecnico di Reggiolo ha avuto il merito di lanciare SuperGigi nel grande calcio quando i due si sono incontrati al Parma. Una decisione che ha segnato l'inizio della straordinaria carriera del portiere italiano. Buffon stesso, durante il Festival dello Sport di Trento nel 2019, ha dichiarato quanto fosse grato ad Ancelotti: "È l’allenatore cui devo di più" - disse in quella circostanza. Ancelotti, da parte sua, ha sempre espresso ammirazione per Buffon, descrivendolo come un "alieno" quando lo conobbe per la prima volta a 17 anni. Questo profondo rispetto reciproco rende il paragone tra Fran Gonzalez e Buffon ancora più significativo.

Fran Gonzalez: il giovane talento del Real Madrid — Fran Gonzalez è un nome che sta rapidamente guadagnando attenzione a Valdebebas, il centro di allenamento del Real Madrid. Nonostante la giovane età, il portiere ha già accumulato esperienza con la squadra maggiore, venendo convocato ben 21 volte. La sua recente vittoria dell'Europeo Under 19 con la nazionale spagnola Under 19, ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico. Fran viene descritto come un portiere "super coraggioso", con una sicurezza straordinaria nelle uscite ed una capacità di bloccare o respingere con forza. Le sue qualità, unite alla fiducia che Ancelotti ripone in lui, fanno di Fran una potenziale sorpresa per il futuro del Real Madrid, sebbene il suo ruolo nella prossima stagione resti ancora da definire.

Real Madrid, l'incertezza sul vice Courtois — Mentre Fran Gonzalez continua il suo percorso di crescita, la questione del vice Courtois rimane aperta. Il Real Madrid deve ancora prendere una decisione definitiva su chi sarà il secondo portiere per la stagione 2024/25. Una scelta che potrebbe avere un impatto significativo sulla carriera del giovane Fran. Se dovesse arrivare un portiere di esperienza, Fran potrebbe dover aspettare il suo momento, continuando a svilupparsi nelle competizioni minori o con il Castilla. D'altro canto, la scelta di affidarsi ad un giovane come lui potrebbe rappresentare una scommessa affascinante per il futuro del club Blancos.