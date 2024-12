Catanzaro, Caserta: “Per le due città è la partita dell’anno”

Caserta, allenatore del Catanzaro, ha presentato il derby calabrese contro il Cosenza in trasferta nel Boxing Day di Serie B.

Gennaro Dimonte 26 dicembre - 11:10

Boxing Day decisamente caldo in casa Catanzaro. I giallorossi sono attesi dal grande Derby calabrese allo stadio 'Vito Marulla' contro il Cosenza: in palio la gloria della regione e tre punti importantissimi in Serie B nell'ultima giornata di andata. Impianto cosentino che sarà colmo di passione e che sicuramente metterà pressione agli avversari vista l'agguerrita rivalità tra le tifoserie. L'allenatore catanzarese Fabio Caserta ha presentato tutte le insidie del match a poche ore dal fischio di inizio.

Catanzaro, le parole di Caserta — In conferenza stampa, Fabio Caserta ha presentato il derby calabrese del suo Catanzaro contro il Cosenza in trasferta: "Questa è già una partita diversa dalle altre, se poi ci aggiungiamo la concomitanza con le feste natalizie diventa ancora più particolare. Giocheremo due partite in una settimana ma la squadra sta bene, la sconfitta contro lo Spezia è già alle spalle. Onestamente questo tipo di match si preparano da soli, sono stato molto sintetico con i ragazzi. Sanno cosa significhi per la città vincere contro il Cosenza, non volevo mettere ulteriore pressione. C'è rivalità calcistica, dobbiamo affrontarla con la giusta concentrazione ricordandoci che vale tre punti, come tutte le altre".

Lo stadio cosentino sarà colmo di gente e passione e questo può essere un fattore per l'allenatore visto anche il divieto di trasferta: "Sappiamo quanto sia importante questa sfida per entrambe le piazze, è la partita dell’anno. Loro giocano in casa e hanno una gran voglia di tornare alla vittoria: noi però rispettiamo ogni avversario, e cercheremo di fare la nostra partita, senza farci condizionare da altro. Credo che i derby debbano essere giocati con entrambe le tifoserie presenti. La rivalità sana e gli sfottò fanno parte del calcio.. Non entro nel merito delle decisioni prese, ma mi dispiace che i nostri tifosi non possano essere accanto a noi in questa trasferta, sarebbe stato davvero importante avere il loro sostegno sugli spalti. Faremo uno sforzo in più anche per loro".

Sulle assenze: "D’Alessandro è ancora fuori per un problema muscolare, vedremo se potrà essere disponibile dopo la sosta. Anche Koutsoupias non è al meglio così come Koulibaly, sono due assenze pesanti a centrocampo. Dobbiamo stringere i denti per queste due partite, poi approfitteremo della sosta per ricaricare le pile".