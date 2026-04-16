derbyderbyderby calcio italiano Caso Suarez, arriva la sentenza sull’esame farsa: tre condannati, ma cadono diverse accuse

L'ESAME FARSA

Caso Suarez, arriva la sentenza sull’esame farsa: tre condannati, ma cadono diverse accuse

Caso Suarez
Sentenza per il caso Suarez: un anno e mezzo (pena sospesa) agli ex vertici dell'Università per Stranieri di Perugia per l'esame d'italiano "pilotato" nel 2020. Assoluzioni per il falso ideologico e ridimensionamento delle accuse
Francesco Intorre

Si chiude il primo capitolo di una vicenda famosissima. Nel 2020 il caso Suarez infiammò l'estate calcistica. Il tribunale di Perugia ha emesso la sentenza di primo grado. Il processo riguardava il presunto esame di italiano pilotato. All'epoca Luis Suarez giocava nel Barcellona, ed era a un passo dalla Juventus. Il superamento del test B1 serviva per ottenere la cittadinanza italiana. Questo documento avrebbe sbloccato il suo tesseramento con i bianconeri. La trattativa, come sappiamo, alla fine naufragò.

I giudici hanno condannato tre imputati a un anno e mezzo di reclusione, e la pena è sospesa. Si tratta dei vertici dell'Università per Stranieri di Perugia. Parliamo dell'ex rettrice Giuliana Grego Bolli e dell'ex direttore Simone Olivieri. Condannata anche Stefania Spina, ex responsabile della certificazione linguistica. Il tribunale ha confermato le accuse di falso e rivelazione di segreto d'ufficio, i tre avrebbero organizzato una sessione d'esame su misura per il calciatore. L'accusa parla di anticipazioni sui contenuti della prova.

Caso Suarez
SAN PEDRO SULA, HONDURAS - 08 FEBBRAIO: Luis Suarez dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra Olimpia e Inter Miami all'Estadio Olimpico Metropolitano l'8 febbraio 2025 a San Pedro Sula, Honduras. (Foto di Manuel Velasquez/Getty Images)

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Crolla il falso ideologico: le assoluzioni

—  

Il tribunale ha comunque ridimensionato il quadro accusatorio. I giudici hanno assolto gli imputati dall'accusa di falso ideologico. La formula usata è "perché il fatto non sussiste". Questa accusa riguardava la decisione di anticipare la data dell'esame.

Inoltre, i magistrati hanno alleggerito l'imputazione per rivelazione di segreto. I giudici hanno escluso qualsiasi vantaggio economico per gli imputati. I diretti interessati hanno sempre difeso la correttezza del loro lavoro. I giudici hanno ridotto drasticamente anche i risarcimenti, l'accusa chiedeva un milione di euro ma il tribunale ha fissato la cifra a soli 100mila euro.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Streaming gratis
Live Streaming

La reazione delle difese: pronti all'appello

—  

Le difese preparano già i prossimi passi legali. L'avvocato Francesco Falcinelli difende l'ex direttore Olivieri. Il legale ha commentato a caldo la decisione: "L'accusa si è ridimensionata già in questo primo grado. Le condanne sono inferiori rispetto alle richieste dell'accusa. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Poi ricorreremo in appello".

Anche l'avvocato David Brunelli ha rilasciato dichiarazioni. Lui difende l'ex rettrice e la professoressa Spina. La difesa sottolinea lo snellimento delle accuse: "La decisione segna un ridimensionamento del quadro accusatorio. Il Tribunale ha ridimensionato il cosiddetto 'esame farsa'. Noi chiedevamo la piena assoluzione e non l'abbiamo ottenuta. Aspettiamo le motivazioni della sentenza. Rimaniamo convinti delle nostre ragioni e faremo appello".

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Leggi anche
Compagnoni gela Conte e scommette: “Sarri al Napoli? Sarebbe un ritorno affascinante”
Gianluigi Buffon presenta il suo nuovo libro: “Sono felice di aver vinto, ma anche di aver...

© RIPRODUZIONE RISERVATA