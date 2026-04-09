Con la crisi del gol che sta attraversando da due anni la nazionale sudamericano di Marcelo Bielsa, ecco che inizia a circolare un pensiero magico su un ritorno in campo di uno dei più grandi attaccanti di sempre

Pietro Rusconi Redattore 9 aprile - 18:52

L'Uruguay sembra impossibilitato ad andare avanti. Bielsa è perseguitato dalla storia di amore lunga due decenni con quella celeste capace di vincere una Copa America nel 2011. La nazionale uruguaiana non sta producendo grossi talenti dall'età precoce. Il gruppo è formato principalmente da giocatori nel loro prime di età, attorno ai 25-27 anni. In questa squadra ci sono pochi se non pochissimi grandi giocatori e tanti onesti mestieranti. Núñez gravita in Arabia, De Arrascaeta va verso i 32, Ugarte si è perso a Manchester, tuttavia resistono più che bene gli spagnoli Araujo, Valverde e Gimenez. Forse per questo, nessuno riesce a scordarsi l'epopea di Forlan, Cavani, Suarez, Godin e Muslera. Proprio l'ex portiere della Lazio ha già ricevuto la chiamata per questo giro di amichevoli, presumendo un posto in lizza per il Mondiale '26. Tuttavia, ad accendere maggiormente gli animi è stata l'apertura inaspettata del bomber Luis Suarez per un ultimo ballo celeste.

Luis Suarez sogna la Coppa del Mondo — Dawin Núñez, con De Arrascaeta, è il miglior marcatore in attività della nazionale uruguaiana. 13 reti in 38 partite, ma un gol che manca da oltre due anni. L'ex centravanti del Liverpool infatti non registra una marcatura con la celeste dal 27 giugno 2024, in occasione di Uruguay-Bolivia di Copa America. L'unico giocatore che sembra in grado di recuperare l'eredità di Luis Suarez e Edinson Cavani è proprio ... Luis Suarez stesso.

Secondo giocatore all-time per presenze (143) e primo per marcature (69), il Pistolero sembrerebbe davvero essere la soluzione al problema di Bielsa e il popolo di Montevideo lo invoca a gran voce. Luis non gioca in nazionale da un match di qualificazione dopo quella fatidica Coppa America 2024, quando diede l'addio al calcio internazionale.

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1 gol in 3 partite di MLS sembrano aver riabilitato il profilo di Suarez e lui non ha disdegnato queste attenzioni particolari. A Diario Ovación, il Pistolero ha espresso il suo desiderio di poter tornare a giocare con l'Uruguay: "La Nazionale è sempre ciò che desideri. Oggi inizi a pensarci, ci ripensi e con il Mondiale vicino, se avessero bisogno di te... cosa fai? Non dirò mai no al mio paese. Mi ero ritirato per lasciare spazio ad altri giocatori e non sentivo più di essere utile alla causa. Finché gioco ancora è impossibile che rifiuti. Sarebbe un sogno che riaccenderebbe quella passione e quel desiderio di calcio".