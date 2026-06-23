Il terzino croato classe 2000, arrivato dal Rijeka nel gennaio 2025, ha rinnovato quest'oggi con il Como fino al 2031. Cesc Fàbregas potrà contare nuovamente su uno dei suoi pupilli.

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Il comunicato del Como

"Il difensore croato è approdato al Como nel gennaio 2025 e da allora è diventato una figura di spicco della rosa della prima squadra, collezionando 41 presenze e fornendo due assist tra Serie A e Coppa Italia. La sua costanza, la solidità difensiva e la disponibilità ad adattarsi lo hanno reso una presenza preziosa nella rosa di Cesc Fàbregas, contribuendo a una stagione caratterizzata da progressi significativi per il club, tra cui la storica prima qualificazione del Como 1907 in Champions League".

NAPLES, ITALY - FEBRUARY 10: Antonio Vergara del SSC Napoli lotta per il possesso con Ivan Smolcic del Como 1907 durante la partita di Coppa Italia tra SSC Napoli e Como 1907 allo Stadio Diego Armando Maradona il 10 febbraio 2026 a Napoli, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per l'allenatore catalano, il rinnovo di Smolcic è un'ottima notizia. Terzino arcigno, dotato di una buona corsa e fase difensiva, non è mai stato titolare inamovibile nello scacchiere di Fàbregas ma una garanzia di equilibrio e prestazioni tutte le volte in cui è stato chiamato in causa. Con la doppia competizione, e che impegno con la Champions League, Smolcic potrebbe ritagliarsi un ruolo da maggiore protagonista nelle rotazioni della squadra comasca.

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Le prime parole di Smolcic

Il terzino croato ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del: "A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall'allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo". Con queste dichiarazioni,si è detto orgoglioso di poter continuare a lavorare cone impaziente di giocare la Champions League, per la prima volta con iltra le qualificate.

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