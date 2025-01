Milan, Conceiçao: “Leao non ha i 90 minuti. Bisognerà giocare da uomini”

Milan, le parole di Conceiçao

In conferenza stampa, Sergio Conceiçao ha presentato il suo primo derby da allenatore del Milan contro l'Inter in finale di Supercoppa Italiana: "Spero che la squadra stia meglio di me. Scherzi a parte sappiamo di dover affrontare una squadra forte e abituata e vincere. Giocano da tanto insieme e sono affiatati, non sarà semplice batterli. Siamo in una situazione difficile ma bisogna essere uomini, i tifosi ci guardano non dimentichiamolo. Molti ragazzi non sono al top, come Leao che sicuramente non ha i 90 minuti nelle gambe. Primo derby contro la mia ex squadra? Ho rispetto per tutti. Mio figlio gioca nella Juve, il sentimento è uguale a prescindere dall'avversario. Per me è importante battere l'avversario e abbiamo la possibilità di vincere un titolo".